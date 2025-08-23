Lisätietoja EGAME-rahakkeesta

Every Game – hinta (EGAME)

Ei listattu

1EGAME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+15.80%1D
USD
Reaaliaikainen Every Game (EGAME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 01:23:45 (UTC+8)

Every Game (EGAME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04817642
$ 0.04817642$ 0.04817642

$ 0
$ 0$ 0

-2.68%

+15.85%

+4.73%

+4.73%

Every Game (EGAME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EGAME on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EGAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04817642, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EGAME on muuttunut -2.68% viimeisen tunnin aikana, +15.85% 24 tunnin aikana ja +4.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Every Game (EGAME) -rahakkeen markkinatiedot

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 81.08K
$ 81.08K$ 81.08K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Every Game-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EGAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 81.08K.

Every Game (EGAME) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Every Game – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Every Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Every Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Every Game – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+15.85%
30 päivää$ 0+27.16%
60 päivää$ 0+88.23%
90 päivää$ 0--

Mikä on Every Game (EGAME)

SAMSUNG GAMES' EVERY GAME is a game platform project that attracts blockchain games from partners and indie game developers.EGMAE tokens are used to play games and purchase items. It is also used for content purchases and commissions in the NFT market. The NFT market will also be paid for payments on cross-chain and other networks.

Every Game (EGAME) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Every Game-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Every Game (EGAME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Every Game (EGAME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Every Game-rahakkeelle.

Tarkista Every Game-rahakkeen hintaennuste nyt!

EGAME paikallisiin valuuttoihin

Every Game (EGAME) -rahakkeen tokenomiikka

Every Game (EGAME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EGAME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Every Game (EGAME)”

Paljonko Every Game (EGAME) on arvoltaan tänään?
EGAME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EGAME-USD-parin nykyinen hinta?
EGAME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Every Game-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EGAME markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EGAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EGAME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli EGAME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EGAME saavutti ATH-hinnaksi 0.04817642 USD.
Mikä oli EGAME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EGAME-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EGAME-rahakkeen treidausvolyymi?
EGAME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EGAME tänä vuonna korkeammalle?
EGAME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EGAME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Every Game (EGAME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

