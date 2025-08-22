Lisätietoja EVA-rahakkeesta

EverValue Coin – hinta (EVA)

EverValue Coin – hinta (EVA)

Ei listattu

1EVA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$13.85
$13.85$13.85
+1.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen EverValue Coin (EVA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:42:21 (UTC+8)

EverValue Coin (EVA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 13.46
$ 13.46$ 13.46
24 h:n matalin
$ 14.03
$ 14.03$ 14.03
24 h:n korkein

$ 13.46
$ 13.46$ 13.46

$ 14.03
$ 14.03$ 14.03

$ 14.03
$ 14.03$ 14.03

$ 0.17006
$ 0.17006$ 0.17006

-0.93%

+1.49%

+11.31%

+11.31%

EverValue Coin (EVA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $13.85. Viimeisen 24 tunnin aikana EVA on vaihdellut alimmillaan $ 13.46 ja korkeimmillaan $ 14.03 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.03, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.17006.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EVA on muuttunut -0.93% viimeisen tunnin aikana, +1.49% 24 tunnin aikana ja +11.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EverValue Coin (EVA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 212.89M
$ 212.89M$ 212.89M

--
----

$ 260.04M
$ 260.04M$ 260.04M

15.36M
15.36M 15.36M

18,763,679.0639465
18,763,679.0639465 18,763,679.0639465

EverValue Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 212.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.36M ja sen kokonaistarjonta on 18763679.0639465. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 260.04M.

EverValue Coin (EVA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EverValue Coin – USD -hinta muuttui $ +0.202812.
Viimeisten 30 päivän aikana EverValue Coin – USD -hinnan muutos oli $ +64.2052206000.
Viimeisten 60 päivän aikana EverValue Coin – USD -hinnan muutos oli $ +170.4499971500.
Viimeisten 90 päivän aikana EverValue Coin – USD -hinnan muutos oli $ +12.8031602496942213.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.202812+1.49%
30 päivää$ +64.2052206000+463.58%
60 päivää$ +170.4499971500+1,230.69%
90 päivää$ +12.8031602496942213+1,223.03%

Mikä on EverValue Coin (EVA)

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EverValue Coin (EVA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

EverValue Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EverValue Coin (EVA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EverValue Coin (EVA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EverValue Coin-rahakkeelle.

Tarkista EverValue Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

EVA paikallisiin valuuttoihin

EverValue Coin (EVA) -rahakkeen tokenomiikka

EverValue Coin (EVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EVA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EverValue Coin (EVA)”

Paljonko EverValue Coin (EVA) on arvoltaan tänään?
EVA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 13.85 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EVA-USD-parin nykyinen hinta?
EVA -USD-parin nykyinen hinta on $ 13.85. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EverValue Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EVA markkina-arvo on $ 212.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EVA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.36M USD.
Mikä oli EVA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EVA saavutti ATH-hinnaksi 14.03 USD.
Mikä oli EVA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EVA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.17006 USD.
Mikä on EVA-rahakkeen treidausvolyymi?
EVA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EVA tänä vuonna korkeammalle?
EVA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EVA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.