Evercraft Ecotechnologies – hinta (ECET)
--
+0.82%
+0.94%
+0.94%
Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00649261. Viimeisen 24 tunnin aikana ECET on vaihdellut alimmillaan $ 0.00643835 ja korkeimmillaan $ 0.00649327 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ECET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.289167, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0054205.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ECET on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja +0.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Evercraft Ecotechnologies-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ECET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 689.20M ja sen kokonaistarjonta on 789199998.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.12M.
Tämän päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003475331.
Viimeisten 60 päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014428222.
Viimeisten 90 päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinnan muutos oli $ -0.004068313022789433.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.82%
|30 päivää
|$ -0.0003475331
|-5.35%
|60 päivää
|$ -0.0014428222
|-22.22%
|90 päivää
|$ -0.004068313022789433
|-38.52%
Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.
Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ECET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
