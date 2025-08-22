Lisätietoja ECET-rahakkeesta

ECET-rahakkeen hintatiedot

ECET-rahakkeen valkoinen paperi

ECET-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ECET-rahakkeen tokenomiikka

ECET-rahakkeen hintaennuste

Evercraft Ecotechnologies-logo

Evercraft Ecotechnologies – hinta (ECET)

Ei listattu

1ECET - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00649261
$0.00649261
+0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Evercraft Ecotechnologies (ECET) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:42:12 (UTC+8)

Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00643835
$ 0.00643835
24 h:n matalin
$ 0.00649327
$ 0.00649327
24 h:n korkein

$ 0.00643835
$ 0.00643835

$ 0.00649327
$ 0.00649327

$ 0.289167
$ 0.289167

$ 0.0054205
$ 0.0054205

--

+0.82%

+0.94%

+0.94%

Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00649261. Viimeisen 24 tunnin aikana ECET on vaihdellut alimmillaan $ 0.00643835 ja korkeimmillaan $ 0.00649327 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ECET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.289167, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0054205.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ECET on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja +0.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.47M
$ 4.47M

--
--

$ 5.12M
$ 5.12M

689.20M
689.20M

789,199,998.0
789,199,998.0

Evercraft Ecotechnologies-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ECET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 689.20M ja sen kokonaistarjonta on 789199998.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.12M.

Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003475331.
Viimeisten 60 päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014428222.
Viimeisten 90 päivän aikana Evercraft Ecotechnologies – USD -hinnan muutos oli $ -0.004068313022789433.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.82%
30 päivää$ -0.0003475331-5.35%
60 päivää$ -0.0014428222-22.22%
90 päivää$ -0.004068313022789433-38.52%

Mikä on Evercraft Ecotechnologies (ECET)

Evercraft Ecotechnologies introduces the $ECET Token, a cornerstone of their environmentally conscious ecosystem. This token not only offers investors a chance to support sustainable projects but also opens avenues for potential gains through price fluctuations and staking rewards. As the primary currency within Evercraft's ecosystem, $ECET facilitates transactions, incentivizes participation, and unlocks exclusive privileges. Initially launched as an ERC20 token for liquidity and accessibility, it's poised for expansion onto various exchanges. Evercraft's integration with the Constellation DAG Metagraph ensures transparent tracking of CO2 emissions and issues environmental certificates as NFTs, showcasing their dedication to sustainability. Future plans include transitioning $ECET to Constellation's L0 standard, promising enhanced utility and adaptability. Leveraging Constellation's innovative Layer-0 protocol, $ECET thrives on infinite scalability and security, empowering stakeholders with advanced smart contracts and state channels. With a meticulous token allocation and a focus on equitable benefits, $ECET holders play a vital role in financing Evercraft's groundbreaking projects, including the revolutionary ACA facility for Carbon Nanotubes and Graphene production.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Evercraft Ecotechnologies (ECET) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Evercraft Ecotechnologies-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Evercraft Ecotechnologies (ECET) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Evercraft Ecotechnologies (ECET) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Evercraft Ecotechnologies-rahakkeelle.

Tarkista Evercraft Ecotechnologies-rahakkeen hintaennuste nyt!

ECET paikallisiin valuuttoihin

Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen tokenomiikka

Evercraft Ecotechnologies (ECET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ECET-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Evercraft Ecotechnologies (ECET)”

Paljonko Evercraft Ecotechnologies (ECET) on arvoltaan tänään?
ECET-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00649261 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ECET-USD-parin nykyinen hinta?
ECET -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00649261. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Evercraft Ecotechnologies-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ECET markkina-arvo on $ 4.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ECET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ECET-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 689.20M USD.
Mikä oli ECET-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ECET saavutti ATH-hinnaksi 0.289167 USD.
Mikä oli ECET-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ECET-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0054205 USD.
Mikä on ECET-rahakkeen treidausvolyymi?
ECET-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ECET tänä vuonna korkeammalle?
ECET saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ECET-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:42:12 (UTC+8)

