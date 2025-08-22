Lisätietoja EURT-rahakkeesta

EURT-rahakkeen hintatiedot

EURT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EURT-rahakkeen tokenomiikka

EURT-rahakkeen hintaennuste

Euro Tether-logo

Euro Tether – hinta (EURT)

Ei listattu

1EURT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.16
-0.40%1D
USD
Reaaliaikainen Euro Tether (EURT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:53:05 (UTC+8)

Euro Tether (EURT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.15
24 h:n matalin
$ 1.16
24 h:n korkein

$ 1.15
$ 1.16
$ 1.31
$ 0.944541
+0.20%

-0.42%

-0.41%

-0.41%

Euro Tether (EURT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.16. Viimeisen 24 tunnin aikana EURT on vaihdellut alimmillaan $ 1.15 ja korkeimmillaan $ 1.16 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EURT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.944541.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EURT on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.42% 24 tunnin aikana ja -0.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Euro Tether (EURT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.01M
--
$ 57.81M
5.20M
50,000,050.0
Euro Tether-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EURT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.20M ja sen kokonaistarjonta on 50000050.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 57.81M.

Euro Tether (EURT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Euro Tether – USD -hinta muuttui $ -0.004946403120901.
Viimeisten 30 päivän aikana Euro Tether – USD -hinnan muutos oli $ +0.0060864040.
Viimeisten 60 päivän aikana Euro Tether – USD -hinnan muutos oli $ +0.0138944800.
Viimeisten 90 päivän aikana Euro Tether – USD -hinnan muutos oli $ +0.0325490579134034.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.004946403120901-0.42%
30 päivää$ +0.0060864040+0.52%
60 päivää$ +0.0138944800+1.20%
90 päivää$ +0.0325490579134034+2.89%

Mikä on Euro Tether (EURT)

Euro Tether (EURT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Euro Tether-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Euro Tether (EURT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Euro Tether (EURT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Euro Tether-rahakkeelle.

Tarkista Euro Tether-rahakkeen hintaennuste nyt!

EURT paikallisiin valuuttoihin

Euro Tether (EURT) -rahakkeen tokenomiikka

Euro Tether (EURT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EURT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Euro Tether (EURT)”

Paljonko Euro Tether (EURT) on arvoltaan tänään?
EURT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.16 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EURT-USD-parin nykyinen hinta?
EURT -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.16. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Euro Tether-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EURT markkina-arvo on $ 6.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EURT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EURT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.20M USD.
Mikä oli EURT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EURT saavutti ATH-hinnaksi 1.31 USD.
Mikä oli EURT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EURT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.944541 USD.
Mikä on EURT-rahakkeen treidausvolyymi?
EURT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EURT tänä vuonna korkeammalle?
EURT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EURT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
