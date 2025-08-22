Lisätietoja ERY-rahakkeesta

ERY-rahakkeen hintatiedot

ERY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ERY-rahakkeen tokenomiikka

ERY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

EURe Real Yield Morpho Vault-logo

EURe Real Yield Morpho Vault – hinta (ERY)

Ei listattu

1ERY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.36
$1.36$1.36
-0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:44:05 (UTC+8)

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.36
$ 1.36$ 1.36
24 h:n matalin
$ 1.38
$ 1.38$ 1.38
24 h:n korkein

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

-0.01%

-0.69%

-0.67%

-0.67%

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.36. Viimeisen 24 tunnin aikana ERY on vaihdellut alimmillaan $ 1.36 ja korkeimmillaan $ 1.38 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ERY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.41, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.047.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ERY on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.69% 24 tunnin aikana ja -0.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 67.18K
$ 67.18K$ 67.18K

--
----

$ 67.18K
$ 67.18K$ 67.18K

49.22K
49.22K 49.22K

49,218.0
49,218.0 49,218.0

EURe Real Yield Morpho Vault-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 67.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ERY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.22K ja sen kokonaistarjonta on 49218.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 67.18K.

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EURe Real Yield Morpho Vault – USD -hinta muuttui $ -0.009594340110338.
Viimeisten 30 päivän aikana EURe Real Yield Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ -0.0194072000.
Viimeisten 60 päivän aikana EURe Real Yield Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0054923600.
Viimeisten 90 päivän aikana EURe Real Yield Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0194121483183653.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.009594340110338-0.69%
30 päivää$ -0.0194072000-1.42%
60 päivää$ +0.0054923600+0.40%
90 päivää$ +0.0194121483183653+1.45%

Mikä on EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)

EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

EURe Real Yield Morpho Vault-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EURe Real Yield Morpho Vault-rahakkeelle.

Tarkista EURe Real Yield Morpho Vault-rahakkeen hintaennuste nyt!

ERY paikallisiin valuuttoihin

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -rahakkeen tokenomiikka

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ERY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EURe Real Yield Morpho Vault (ERY)”

Paljonko EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) on arvoltaan tänään?
ERY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.36 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ERY-USD-parin nykyinen hinta?
ERY -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.36. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EURe Real Yield Morpho Vault-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ERY markkina-arvo on $ 67.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ERY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ERY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 49.22K USD.
Mikä oli ERY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ERY saavutti ATH-hinnaksi 1.41 USD.
Mikä oli ERY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ERY-rahakkeen ATL-hinta oli 1.047 USD.
Mikä on ERY-rahakkeen treidausvolyymi?
ERY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ERY tänä vuonna korkeammalle?
ERY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ERY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:44:05 (UTC+8)

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.