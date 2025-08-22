Lisätietoja EURA-rahakkeesta

EURA – hinta (EURA)

Ei listattu

1EURA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.17
$1.17$1.17
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen EURA (EURA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:41:56 (UTC+8)

EURA (EURA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h:n matalin
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h:n korkein

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.640182
$ 0.640182$ 0.640182

-0.23%

+0.18%

-0.03%

-0.03%

EURA (EURA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.17. Viimeisen 24 tunnin aikana EURA on vaihdellut alimmillaan $ 1.15 ja korkeimmillaan $ 1.17 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.640182.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EURA on muuttunut -0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.18% 24 tunnin aikana ja -0.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EURA (EURA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.20M
$ 20.20M$ 20.20M

--
----

$ 20.20M
$ 20.20M$ 20.20M

17.30M
17.30M 17.30M

17,304,428.97380265
17,304,428.97380265 17,304,428.97380265

EURA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.30M ja sen kokonaistarjonta on 17304428.97380265. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.20M.

EURA (EURA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EURA – USD -hinta muuttui $ +0.00208931.
Viimeisten 30 päivän aikana EURA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0068068260.
Viimeisten 60 päivän aikana EURA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0138930480.
Viimeisten 90 päivän aikana EURA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0377227779275658.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00208931+0.18%
30 päivää$ -0.0068068260-0.58%
60 päivää$ +0.0138930480+1.19%
90 päivää$ +0.0377227779275658+3.33%

Mikä on EURA (EURA)

agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EURA (EURA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

EURA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EURA (EURA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EURA (EURA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EURA-rahakkeelle.

Tarkista EURA-rahakkeen hintaennuste nyt!

EURA paikallisiin valuuttoihin

EURA (EURA) -rahakkeen tokenomiikka

EURA (EURA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EURA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "EURA (EURA)"

Paljonko EURA (EURA) on arvoltaan tänään?
EURA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.17 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EURA-USD-parin nykyinen hinta?
EURA -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.17. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EURA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EURA markkina-arvo on $ 20.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.30M USD.
Mikä oli EURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EURA saavutti ATH-hinnaksi 1.2 USD.
Mikä oli EURA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EURA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.640182 USD.
Mikä on EURA-rahakkeen treidausvolyymi?
EURA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EURA tänä vuonna korkeammalle?
EURA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EURA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:41:56 (UTC+8)

