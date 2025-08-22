Lisätietoja EURCV-rahakkeesta

EUR CoinVertible-logo

EUR CoinVertible – hinta (EURCV)

Ei listattu

1EURCV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.16
$1.16$1.16
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen EUR CoinVertible (EURCV) -hintakaavio
EUR CoinVertible (EURCV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 h:n matalin
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 h:n korkein

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.988513
$ 0.988513$ 0.988513

-0.01%

-0.39%

-0.58%

-0.58%

EUR CoinVertible (EURCV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.16. Viimeisen 24 tunnin aikana EURCV on vaihdellut alimmillaan $ 1.16 ja korkeimmillaan $ 1.17 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EURCV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.18, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.988513.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EURCV on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.39% 24 tunnin aikana ja -0.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EUR CoinVertible (EURCV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 49.25M
$ 49.25M$ 49.25M

--
----

$ 49.25M
$ 49.25M$ 49.25M

42.41M
42.41M 42.41M

42,414,365.0
42,414,365.0 42,414,365.0

EUR CoinVertible-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 49.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EURCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.41M ja sen kokonaistarjonta on 42414365.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.25M.

EUR CoinVertible (EURCV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EUR CoinVertible – USD -hinta muuttui $ -0.004610749897154.
Viimeisten 30 päivän aikana EUR CoinVertible – USD -hinnan muutos oli $ -0.0122953040.
Viimeisten 60 päivän aikana EUR CoinVertible – USD -hinnan muutos oli $ +0.0086184520.
Viimeisten 90 päivän aikana EUR CoinVertible – USD -hinnan muutos oli $ +0.0287378021937364.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.004610749897154-0.39%
30 päivää$ -0.0122953040-1.05%
60 päivää$ +0.0086184520+0.74%
90 päivää$ +0.0287378021937364+2.54%

Mikä on EUR CoinVertible (EURCV)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EUR CoinVertible (EURCV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

EUR CoinVertible-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EUR CoinVertible (EURCV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EUR CoinVertible (EURCV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EUR CoinVertible-rahakkeelle.

Tarkista EUR CoinVertible-rahakkeen hintaennuste nyt!

EURCV paikallisiin valuuttoihin

EUR CoinVertible (EURCV) -rahakkeen tokenomiikka

EUR CoinVertible (EURCV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EURCV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EUR CoinVertible (EURCV)”

Paljonko EUR CoinVertible (EURCV) on arvoltaan tänään?
EURCV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.16 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EURCV-USD-parin nykyinen hinta?
EURCV -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.16. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EUR CoinVertible-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EURCV markkina-arvo on $ 49.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EURCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EURCV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.41M USD.
Mikä oli EURCV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EURCV saavutti ATH-hinnaksi 1.18 USD.
Mikä oli EURCV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EURCV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.988513 USD.
Mikä on EURCV-rahakkeen treidausvolyymi?
EURCV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EURCV tänä vuonna korkeammalle?
EURCV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EURCV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:41:46 (UTC+8)

EUR CoinVertible (EURCV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

