Etica (ETI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Etica (ETI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Etica (ETI) -rahakkeen tiedot

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property.

What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research.

History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022.

What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started

What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

Virallinen verkkosivusto:
https://www.eticaprotocol.org/
Valkoinen paperi:
https://www.eticaprotocol.org/viewwhitepaper

Etica (ETI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Etica (ETI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 393.69K
$ 393.69K$ 393.69K
Kokonaistarjonta:
$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 5.83M
$ 5.83M$ 5.83M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 393.69K
$ 393.69K$ 393.69K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.8
$ 2.8$ 2.8
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00899131
$ 0.00899131$ 0.00899131
Nykyinen hinta:
$ 0.067554
$ 0.067554$ 0.067554

Etica (ETI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Etica (ETI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ETI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ETI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ETI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ETI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.