Etica-logo

Etica – hinta (ETI)

Ei listattu

1ETI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.055809
-9.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Etica (ETI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:05:27 (UTC+8)

Etica (ETI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.055761
24 h:n matalin
$ 0.062508
24 h:n korkein

$ 0.055761
$ 0.062508
$ 2.8
$ 0.00899131
-0.00%

-9.59%

-16.13%

-16.13%

Etica (ETI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.055809. Viimeisen 24 tunnin aikana ETI on vaihdellut alimmillaan $ 0.055761 ja korkeimmillaan $ 0.062508 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.8, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00899131.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ETI on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -9.59% 24 tunnin aikana ja -16.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Etica (ETI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 324.55K
--
$ 324.55K
5.82M
5,815,309.26147184
Etica-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 324.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ETI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.82M ja sen kokonaistarjonta on 5815309.26147184. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 324.55K.

Etica (ETI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Etica – USD -hinta muuttui $ -0.00592290565716254.
Viimeisten 30 päivän aikana Etica – USD -hinnan muutos oli $ +0.0541816318.
Viimeisten 60 päivän aikana Etica – USD -hinnan muutos oli $ +0.0851012521.
Viimeisten 90 päivän aikana Etica – USD -hinnan muutos oli $ +0.02409991600743699.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00592290565716254-9.59%
30 päivää$ +0.0541816318+97.08%
60 päivää$ +0.0851012521+152.49%
90 päivää$ +0.02409991600743699+76.00%

Mikä on Etica (ETI)

What is the project about? Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. What makes your project unique? Etica is the first blockchain for Open Source medical research. History of your project. The whitepaper was published and sent to original Satoshi Nakomoto mailing list in October 2019 (https://www.metzdowd.com/pipermail/cryptography/2019-September/035372.html). Etica blockchain started on april 17th 2022. What’s next for your project? The next step for Etica is to get research started What can your token be used for? ETI can be used to vote on Etica Protocol proposal. It allows ETI holders to orient and guide research done on Etica Protocol

Etica-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Etica (ETI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Etica (ETI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Etica-rahakkeelle.

Tarkista Etica-rahakkeen hintaennuste nyt!

ETI paikallisiin valuuttoihin

Etica (ETI) -rahakkeen tokenomiikka

Etica (ETI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Etica (ETI)”

Paljonko Etica (ETI) on arvoltaan tänään?
ETI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.055809 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ETI-USD-parin nykyinen hinta?
ETI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.055809. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Etica-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ETI markkina-arvo on $ 324.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ETI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ETI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.82M USD.
Mikä oli ETI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ETI saavutti ATH-hinnaksi 2.8 USD.
Mikä oli ETI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ETI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00899131 USD.
Mikä on ETI-rahakkeen treidausvolyymi?
ETI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ETI tänä vuonna korkeammalle?
ETI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

