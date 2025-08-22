Ethernity Chain – hinta (ERN)
Ethernity Chain (ERN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.688185. Viimeisen 24 tunnin aikana ERN on vaihdellut alimmillaan $ 0.683427 ja korkeimmillaan $ 0.714601 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ERN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 73.86, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.687399.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ERN on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, -2.37% 24 tunnin aikana ja -6.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ethernity Chain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ERN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 24.03M ja sen kokonaistarjonta on 30000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.65M.
Tämän päivän aikana Ethernity Chain – USD -hinta muuttui $ -0.0167242803292723.
Viimeisten 30 päivän aikana Ethernity Chain – USD -hinnan muutos oli $ -0.1702535968.
Viimeisten 60 päivän aikana Ethernity Chain – USD -hinnan muutos oli $ -0.2439783053.
Viimeisten 90 päivän aikana Ethernity Chain – USD -hinnan muutos oli $ -1.1516286477751021.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0167242803292723
|-2.37%
|30 päivää
|$ -0.1702535968
|-24.73%
|60 päivää
|$ -0.2439783053
|-35.45%
|90 päivää
|$ -1.1516286477751021
|-62.59%
Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain!
