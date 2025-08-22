Ethereum Origins – hinta (LAPUTA)
Ethereum Origins (LAPUTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002557. Viimeisen 24 tunnin aikana LAPUTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000252 ja korkeimmillaan $ 0.00002594 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LAPUTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00071594, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001351.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LAPUTA on muuttunut +1.46% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja -16.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ethereum Origins-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LAPUTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.31K.
Tämän päivän aikana Ethereum Origins – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ethereum Origins – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000002883.
Viimeisten 60 päivän aikana Ethereum Origins – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000125352.
Viimeisten 90 päivän aikana Ethereum Origins – USD -hinnan muutos oli $ +0.000001852417446375767.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.09%
|30 päivää
|$ +0.0000002883
|+1.13%
|60 päivää
|$ +0.0000125352
|+49.02%
|90 päivää
|$ +0.000001852417446375767
|+7.81%
"Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill" * Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security. * Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it. * Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum * Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves.
