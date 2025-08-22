Lisätietoja SUSDE-rahakkeesta

SUSDE-rahakkeen hintatiedot

SUSDE-rahakkeen valkoinen paperi

SUSDE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUSDE-rahakkeen tokenomiikka

SUSDE-rahakkeen hintaennuste

Ethena Staked USDe-logo

Ethena Staked USDe – hinta (SUSDE)

Ei listattu

1SUSDE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.19
$1.19$1.19
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Ethena Staked USDe (SUSDE) -hintakaavio
Ethena Staked USDe (SUSDE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 h:n matalin
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 h:n korkein

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

+0.01%

+0.02%

+0.17%

+0.17%

Ethena Staked USDe (SUSDE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.19. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSDE on vaihdellut alimmillaan $ 1.19 ja korkeimmillaan $ 1.19 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.012.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSDE on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja +0.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ethena Staked USDe (SUSDE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.55B
$ 5.55B$ 5.55B

--
----

$ 5.55B
$ 5.55B$ 5.55B

4.66B
4.66B 4.66B

4,663,435,359.727784
4,663,435,359.727784 4,663,435,359.727784

Ethena Staked USDe-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.55B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.66B ja sen kokonaistarjonta on 4663435359.727784. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.55B.

Ethena Staked USDe (SUSDE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ethena Staked USDe – USD -hinta muuttui $ +0.00023262.
Viimeisten 30 päivän aikana Ethena Staked USDe – USD -hinnan muutos oli $ +0.0040936000.
Viimeisten 60 päivän aikana Ethena Staked USDe – USD -hinnan muutos oli $ +0.0114924250.
Viimeisten 90 päivän aikana Ethena Staked USDe – USD -hinnan muutos oli $ +0.0158414467636084.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00023262+0.02%
30 päivää$ +0.0040936000+0.34%
60 päivää$ +0.0114924250+0.97%
90 päivää$ +0.0158414467636084+1.35%

Mikä on Ethena Staked USDe (SUSDE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ethena Staked USDe (SUSDE) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Ethena Staked USDe-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethena Staked USDe (SUSDE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethena Staked USDe (SUSDE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethena Staked USDe-rahakkeelle.

Tarkista Ethena Staked USDe-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUSDE paikallisiin valuuttoihin

Ethena Staked USDe (SUSDE) -rahakkeen tokenomiikka

Ethena Staked USDe (SUSDE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSDE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ethena Staked USDe (SUSDE)”

Paljonko Ethena Staked USDe (SUSDE) on arvoltaan tänään?
SUSDE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.19 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSDE-USD-parin nykyinen hinta?
SUSDE -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.19. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ethena Staked USDe-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSDE markkina-arvo on $ 5.55B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSDE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.66B USD.
Mikä oli SUSDE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSDE saavutti ATH-hinnaksi 1.29 USD.
Mikä oli SUSDE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSDE-rahakkeen ATL-hinta oli 1.012 USD.
Mikä on SUSDE-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSDE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUSDE tänä vuonna korkeammalle?
SUSDE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSDE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.