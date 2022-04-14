ETF Rocks (ETF) -rahakkeen tokenomiikka
ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.
ETF Rocks (ETF) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu ETF Rocks (ETF) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
ETF Rocks (ETF) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ETF Rocks (ETF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ETF-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ETF-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ETF-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ETF-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.