ETCPOW (ETCPOW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00888909. Viimeisen 24 tunnin aikana ETCPOW on vaihdellut alimmillaan $ 0.0073143 ja korkeimmillaan $ 0.00896168 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETCPOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.82, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00681948.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ETCPOW on muuttunut +7.38% viimeisen tunnin aikana, +19.38% 24 tunnin aikana ja +12.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ETCPOW-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ETCPOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.88M.
Tämän päivän aikana ETCPOW – USD -hinta muuttui $ +0.00144323.
Viimeisten 30 päivän aikana ETCPOW – USD -hinnan muutos oli $ -0.0019294436.
Viimeisten 60 päivän aikana ETCPOW – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011165265.
Viimeisten 90 päivän aikana ETCPOW – USD -hinnan muutos oli $ +0.00043564565307461.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00144323
|+19.38%
|30 päivää
|$ -0.0019294436
|-21.70%
|60 päivää
|$ +0.0011165265
|+12.56%
|90 päivää
|$ +0.00043564565307461
|+5.15%
What is the project about? ETCPOW is an ERC20 token on the Ethereum Classic network. It is designed to become the lifeblood of the ETCMC ecosystem, a community-driven initiative aimed at promoting decentralization and rewarding network participation. With a fixed supply of 1 billion tokens, ETCPOW is poised to become a cornerstone of the Ethereum Classic landscape. What makes your project unique? Network Participation Rewards ETCPOW serves as a reward for miners and node operators in the ETCMC ecosystem. This unique reward system is set to encourage active participation, fortifying the network's security and decentralization. Miners and node operators will be incentivized to contribute to the network, creating a robust and secure ecosystem. History of your project. The project is still under development but has been active since April 2023 What’s next for your project? Future Development: Decentralized Exchange A potential future development is a decentralized exchange (DEX) that rewards liquidity providers with ETCPOW. This would encourage liquidity provision, boost ETCPOW demand, and further integrate ETCPOW into the Ethereum Classic ecosystem. This DEX could fill a gap in the market and provide a valuable service to the ETC community Potential Burn Mechanism A future burn mechanism is being considered, which could enhance ETCPOW's value by creating scarcity through the destruction of tokens used for fees or other transactions. This potential feature could serve as a deflationary mechanism, increasing the value of the remaining tokens. What can your token be used for? Network Participation Rewards ETCPOW will serve as a reward for miners and node operators in the ETCMC ecosystem. This unique reward system is set to encourage active participation, fortifying the network's security and decentralization. Miners and node operators will be incentivized to contribute to the network, creating a robust and secure ecosystem. Staking Rewards ETCPOW holders will have the opportunity to stake their tokens for additional rewards. This staking mechanism is designed to promote token retention and price stability, offering an attractive incentive for long-term holders and contributing to the overall health of the ETCMC ecosystem. Ecosystem Currency ETCPOW will be a versatile currency within the ETCMC ecosystem. It will be used to purchase the ETCMC mining software, pay for new DAO memberships, and acquire plug-and-play nodes. This integration of ETCPOW into the ecosystem's economy is expected to create a consistent demand for the token. DAO Governance ETCPOW will be integral to the ETCMC DAO governance. Proposal submission fees and voting rights will be tied to ETCPOW, fostering a demand among DAO members and empowering token holders. This integration of ETCPOW into the governance process will give token holders a say in the project's direction, fostering a truly decentralized and democratic ecosystem.
