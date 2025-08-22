Espresso Bot – hinta (ESPR)
Espresso Bot (ESPR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00009814. Viimeisen 24 tunnin aikana ESPR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ESPR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00801263, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00004458.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ESPR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +19.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Espresso Bot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 98.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ESPR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.14K.
Tämän päivän aikana Espresso Bot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Espresso Bot – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000084262.
Viimeisten 60 päivän aikana Espresso Bot – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000543725.
Viimeisten 90 päivän aikana Espresso Bot – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0000084262
|+8.59%
|60 päivää
|$ +0.0000543725
|+55.40%
|90 päivää
|$ 0
|--
Customise and launch ERC20 tokens in less than 2 minutes with a TG bot EspressoBot - your express pass to the world of token creation. Gone are the days of needing advanced coding skills or waiting a long time to launch your token. With EspressoBot, all you need is a couple of minutes and a vision. you can be launching your own ERC-20 token on the Ethereum blockchain. The magic lies in our intuitive Telegram bot. You can choose your token symbol, decide the total supply, customize tax allocations, and much more. Plus, you don't have to worry about safety - our default contract structure takes care of that, protecting your token from malicious bot attacks and ensuring fair play. But there's more. Our native token, $ESPR, allows you to share in the success of EspressoBot. We built $ESPR to directly benefit from the success of our platform - creating a fun and engaging journey. So, are you ready to fast-track your token creation? Dive into the EspressoBot experience, where innovation meets speed, and the power to create is right at your fingertips.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
