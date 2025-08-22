Lisätietoja ELG-rahakkeesta

ELG-rahakkeen hintatiedot

ELG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ELG-rahakkeen tokenomiikka

ELG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Escoin-logo

Escoin – hinta (ELG)

Ei listattu

1ELG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.286098
$0.286098$0.286098
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Escoin (ELG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:41:04 (UTC+8)

Escoin (ELG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.286084
$ 0.286084$ 0.286084
24 h:n matalin
$ 0.291901
$ 0.291901$ 0.291901
24 h:n korkein

$ 0.286084
$ 0.286084$ 0.286084

$ 0.291901
$ 0.291901$ 0.291901

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

$ 0
$ 0$ 0

-0.88%

-1.08%

-1.12%

-1.12%

Escoin (ELG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.286202. Viimeisen 24 tunnin aikana ELG on vaihdellut alimmillaan $ 0.286084 ja korkeimmillaan $ 0.291901 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.61, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELG on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -1.08% 24 tunnin aikana ja -1.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Escoin (ELG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 52.73M
$ 52.73M$ 52.73M

--
----

$ 71.56M
$ 71.56M$ 71.56M

184.21M
184.21M 184.21M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Escoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ELG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 184.21M ja sen kokonaistarjonta on 250000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 71.56M.

Escoin (ELG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Escoin – USD -hinta muuttui $ -0.0031301749242505.
Viimeisten 30 päivän aikana Escoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0045314076.
Viimeisten 60 päivän aikana Escoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0144550326.
Viimeisten 90 päivän aikana Escoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0040508094851968.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0031301749242505-1.08%
30 päivää$ -0.0045314076-1.58%
60 päivää$ +0.0144550326+5.05%
90 päivää$ +0.0040508094851968+1.44%

Mikä on Escoin (ELG)

The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Escoin (ELG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Escoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Escoin (ELG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Escoin (ELG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Escoin-rahakkeelle.

Tarkista Escoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

ELG paikallisiin valuuttoihin

Escoin (ELG) -rahakkeen tokenomiikka

Escoin (ELG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Escoin (ELG)”

Paljonko Escoin (ELG) on arvoltaan tänään?
ELG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.286202 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELG-USD-parin nykyinen hinta?
ELG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.286202. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Escoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELG markkina-arvo on $ 52.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 184.21M USD.
Mikä oli ELG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELG saavutti ATH-hinnaksi 3.61 USD.
Mikä oli ELG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ELG-rahakkeen treidausvolyymi?
ELG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ELG tänä vuonna korkeammalle?
ELG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:41:04 (UTC+8)

Escoin (ELG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.