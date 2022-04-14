Equation (EQU) -rahakkeen tokenomiikka

Equation (EQU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Equation (EQU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Equation (EQU) -rahakkeen tiedot

Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation.

Virallinen verkkosivusto:
https://equation.org/
Valkoinen paperi:
https://docs.equation.org/whitepaper/

Equation (EQU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Equation (EQU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 19.08K
$ 19.08K$ 19.08K
Kokonaistarjonta:
$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 39.84K
$ 39.84K$ 39.84K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 55.09
$ 55.09$ 55.09
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00580789
$ 0.00580789$ 0.00580789
Nykyinen hinta:
$ 0.0184531
$ 0.0184531$ 0.0184531

Equation (EQU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Equation (EQU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EQU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EQU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EQU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EQU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

EQU-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EQU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EQU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


