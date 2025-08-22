Lisätietoja EQU-rahakkeesta

Equation-logo

Equation – hinta (EQU)

Ei listattu

1EQU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01677731
$0.01677731$0.01677731
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Equation (EQU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:26:33 (UTC+8)

Equation (EQU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 55.09
$ 55.09$ 55.09

$ 0.00580789
$ 0.00580789$ 0.00580789

--

--

-5.59%

-5.59%

Equation (EQU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01677731. Viimeisen 24 tunnin aikana EQU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EQU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 55.09, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00580789.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EQU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -5.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Equation (EQU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.39K
$ 17.39K$ 17.39K

--
----

$ 36.31K
$ 36.31K$ 36.31K

1.04M
1.04M 1.04M

2,164,012.199843723
2,164,012.199843723 2,164,012.199843723

Equation-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EQU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.04M ja sen kokonaistarjonta on 2164012.199843723. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.31K.

Equation (EQU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Equation – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Equation – USD -hinnan muutos oli $ +0.0031850280.
Viimeisten 60 päivän aikana Equation – USD -hinnan muutos oli $ +0.0149596293.
Viimeisten 90 päivän aikana Equation – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0031850280+18.98%
60 päivää$ +0.0149596293+89.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on Equation (EQU)

Equation is a decentralized perpetual contract built on Arbitrum. With its innovative BRMM model, Equation provides both traders and Liquidity Providers (LPs) with up to 200x leverage, enabling traders to establish larger and unrestricted positions while enhancing capital efficiency for LPs. As one of the DeFi protocols advocating for the resurgence of the 'Fair Launch', Equation stands as a testament to the power of community-driven innovation in shaping the future of decentralized finance. It prioritizes security and transparency, providing traders with a reliable and secure environment for perpetual trading participation.

Equation-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Equation (EQU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Equation (EQU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Equation-rahakkeelle.

EQU paikallisiin valuuttoihin

Equation (EQU) -rahakkeen tokenomiikka

Equation (EQU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EQU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Equation (EQU)”

Paljonko Equation (EQU) on arvoltaan tänään?
EQU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01677731 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EQU-USD-parin nykyinen hinta?
EQU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01677731. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Equation-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EQU markkina-arvo on $ 17.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EQU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EQU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.04M USD.
Mikä oli EQU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EQU saavutti ATH-hinnaksi 55.09 USD.
Mikä oli EQU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EQU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00580789 USD.
Mikä on EQU-rahakkeen treidausvolyymi?
EQU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EQU tänä vuonna korkeammalle?
EQU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EQU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.