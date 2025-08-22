Lisätietoja EOSDAC-rahakkeesta

eosDAC-logo

eosDAC – hinta (EOSDAC)

Ei listattu

1EOSDAC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011427
$0.00011427$0.00011427
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen eosDAC (EOSDAC) -hintakaavio
eosDAC (EOSDAC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.273916
$ 0.273916$ 0.273916

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.15%

+0.15%

eosDAC (EOSDAC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EOSDAC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EOSDAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.273916, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EOSDAC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

eosDAC (EOSDAC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 109.91K
$ 109.91K$ 109.91K

--
----

$ 137.12K
$ 137.12K$ 137.12K

961.92M
961.92M 961.92M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

eosDAC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 109.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EOSDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.92M ja sen kokonaistarjonta on 1200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 137.12K.

eosDAC (EOSDAC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana eosDAC – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana eosDAC – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana eosDAC – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana eosDAC – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-1.49%
60 päivää$ 0-0.73%
90 päivää$ 0--

Mikä on eosDAC (EOSDAC)

EosDAC is currently an ERC-20 standard token on the Ethereum blockchain. Once the EOS platform launches, the ERC20 token contract will be frozen and the ledger will be transferred over to EOS through a process, defined by the launch team, that will be described on the eosDAC website and social media channels. BlockMaker Ltd has created a total token supply for eosDAC of 1,200,000,000. These tokens represent the community members of eosDAC, who will own and control the DAC (Decentralised Autonomous Community) once it is launched on the EOS blockchain in June 2018. EosDAC will seek to have it’s tokens listed on a number of major cryptocurrency exchanges. 75% of eosDAC tokens (900,000,000) have been allocated for an airdrop to EOS token holders. All EOS token holders holding over 100 tokens* at the end of Day 300 of the EOS crowdsale (April 15th 2018, 01:00:00 UTC) will receive 1 eosDAC token for each EOS token that they hold, these tokens will be transferred directly into their Ethereum (ERC20 compatible) wallet. The actual airdrop will be made as soon as possible after this date and after we have run necessary tests and checks. All Ethereum accounts that have 100 or more EOS tokens in them at the snapshot on the 15th April will automatically receive the airdrop. Any accounts with less than 100 tokens will not automatically receive the airdrop but will be eligible (until 15th May 2018) to apply using eosdac.io/airdrop. While eosDAC will now include Crypto Exchange wallets in the airdrop, you will need to contact your exchange directly to check that they will distribute the eosDAC tokens to an eosDAC wallet under your control. If your exchange is not prepared to do this you would need to withdraw your EOS tokens to an exchange that does support the eosDAC airdrop, or better still to an ethereum address for which you have the private key. Most exchanges will support airdrop distributions as long as they receive enough customers requesting them to.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

eosDAC (EOSDAC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

eosDAC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon eosDAC (EOSDAC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko eosDAC (EOSDAC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita eosDAC-rahakkeelle.

Tarkista eosDAC-rahakkeen hintaennuste nyt!

EOSDAC paikallisiin valuuttoihin

eosDAC (EOSDAC) -rahakkeen tokenomiikka

eosDAC (EOSDAC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EOSDAC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”eosDAC (EOSDAC)”

Paljonko eosDAC (EOSDAC) on arvoltaan tänään?
EOSDAC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EOSDAC-USD-parin nykyinen hinta?
EOSDAC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on eosDAC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EOSDAC markkina-arvo on $ 109.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EOSDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EOSDAC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 961.92M USD.
Mikä oli EOSDAC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EOSDAC saavutti ATH-hinnaksi 0.273916 USD.
Mikä oli EOSDAC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EOSDAC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EOSDAC-rahakkeen treidausvolyymi?
EOSDAC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EOSDAC tänä vuonna korkeammalle?
EOSDAC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EOSDAC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
eosDAC (EOSDAC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

