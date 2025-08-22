Lisätietoja EBT-rahakkeesta

EBT-rahakkeen hintatiedot

EBT-rahakkeen valkoinen paperi

EBT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EBT-rahakkeen tokenomiikka

EBT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ENTERBEAT-logo

ENTERBEAT – hinta (EBT)

Ei listattu

1EBT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00018995
$0.00018995$0.00018995
+5.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ENTERBEAT (EBT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:40:50 (UTC+8)

ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.260206
$ 0.260206$ 0.260206

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+5.53%

-0.09%

-0.09%

ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.260206, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EBT on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +5.53% 24 tunnin aikana ja -0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.99K
$ 18.99K$ 18.99K

--
----

$ 189.95K
$ 189.95K$ 189.95K

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ENTERBEAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 189.95K.

ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ENTERBEAT – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ENTERBEAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ENTERBEAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ENTERBEAT – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+5.53%
30 päivää$ 0-98.53%
60 päivää$ 0-99.88%
90 päivää$ 0--

Mikä on ENTERBEAT (EBT)

EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ENTERBEAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ENTERBEAT (EBT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ENTERBEAT (EBT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ENTERBEAT-rahakkeelle.

Tarkista ENTERBEAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

EBT paikallisiin valuuttoihin

ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen tokenomiikka

ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EBT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ENTERBEAT (EBT)”

Paljonko ENTERBEAT (EBT) on arvoltaan tänään?
EBT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EBT-USD-parin nykyinen hinta?
EBT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ENTERBEAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EBT markkina-arvo on $ 18.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli EBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EBT saavutti ATH-hinnaksi 0.260206 USD.
Mikä oli EBT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EBT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EBT-rahakkeen treidausvolyymi?
EBT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EBT tänä vuonna korkeammalle?
EBT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EBT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:40:50 (UTC+8)

ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.