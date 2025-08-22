ENTERBEAT – hinta (EBT)
ENTERBEAT (EBT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EBT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EBT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.260206, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EBT on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +5.53% 24 tunnin aikana ja -0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ENTERBEAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EBT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 189.95K.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|30 päivää
|60 päivää
|90 päivää
EnterBeat (EBT) is a vertically integrated Web3 entertainment infrastructure designed to revolutionize how culture, creativity, and value converge in the digital age. It addresses the inefficiencies of traditional entertainment systems, which often centralize control and marginalize creators. EnterBeat introduces a multi-layered platform that decentralizes access, amplifies fan engagement, and embeds ownership into every interaction. At its core, EnterBeat seamlessly integrates programmable NFTs, decentralized storage, modular smart contracts, and real-time AI personalization engines within a hybrid architecture. This innovative structure empowers creators with sovereign control over their content, allowing them to truly own their work. Fans, in turn, evolve into participatory stakeholders, gaining a tangible voice and stake in the entertainment they love. Furthermore, developers can leverage EnterBeat's composable protocol layer to build entirely new and immersive cultural experiences, fostering a vibrant ecosystem of innovation. EnterBeat isn't just a platform; it's a paradigm shift, enabling a more equitable and engaging future for entertainment.
