Lisätietoja ENKI-rahakkeesta

ENKI-rahakkeen hintatiedot

ENKI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ENKI-rahakkeen tokenomiikka

ENKI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Enki-logo

Enki – hinta (ENKI)

Ei listattu

1ENKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Enki (ENKI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:42:48 (UTC+8)

Enki (ENKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000239
$ 0.00000239$ 0.00000239

$ 0
$ 0$ 0

+2.36%

-2.86%

-11.27%

-11.27%

Enki (ENKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ENKI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ENKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00000239, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ENKI on muuttunut +2.36% viimeisen tunnin aikana, -2.86% 24 tunnin aikana ja -11.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Enki (ENKI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 148.57K
$ 148.57K$ 148.57K

--
----

$ 148.57K
$ 148.57K$ 148.57K

930.06B
930.06B 930.06B

930,063,005,138.652
930,063,005,138.652 930,063,005,138.652

Enki-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 148.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ENKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.06B ja sen kokonaistarjonta on 930063005138.652. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 148.57K.

Enki (ENKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Enki – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Enki – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Enki – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Enki – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.86%
30 päivää$ 0+21.12%
60 päivää$ 0+83.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on Enki (ENKI)

Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal?  The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Enki (ENKI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Enki-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Enki (ENKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Enki (ENKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Enki-rahakkeelle.

Tarkista Enki-rahakkeen hintaennuste nyt!

ENKI paikallisiin valuuttoihin

Enki (ENKI) -rahakkeen tokenomiikka

Enki (ENKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ENKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Enki (ENKI)”

Paljonko Enki (ENKI) on arvoltaan tänään?
ENKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ENKI-USD-parin nykyinen hinta?
ENKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Enki-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ENKI markkina-arvo on $ 148.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ENKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ENKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 930.06B USD.
Mikä oli ENKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ENKI saavutti ATH-hinnaksi 0.00000239 USD.
Mikä oli ENKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ENKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ENKI-rahakkeen treidausvolyymi?
ENKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ENKI tänä vuonna korkeammalle?
ENKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ENKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:42:48 (UTC+8)

Enki (ENKI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.