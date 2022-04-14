End Wokeness (WOKE) -rahakkeen tokenomiikka

End Wokeness (WOKE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu End Wokeness (WOKE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

End Wokeness (WOKE) -rahakkeen tiedot

End Wokeness is a community-driven cryptocurrency project that emphasizes social awareness.

The community’s native token, $WOKE, is built on the Solana blockchain using the SPL standard.

The project aims to establish a transparent ecosystem among token holders. The opinions and participation of the community play a key role in shaping the future of End Wokeness.

The project features a memetic theme, using humor and critique to create social awareness. This theme enables the community to build a unique cultural movement through social media and digital platforms.

The $WOKE token has a maximum supply of 985,999,998 and a total supply of 970,840,644.84 all of which are in circulation.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.endwokeness.org

End Wokeness (WOKE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu End Wokeness (WOKE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.78K
$ 1.78K$ 1.78K
Kokonaistarjonta:
$ 970.84M
$ 970.84M$ 970.84M
Kierrossa oleva tarjonta: $ 970.84M
$ 970.84M
$ 970.84M$ 970.84M
FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.78K
$ 1.78K
$ 1.78K$ 1.78K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00213808
$ 0.00213808$ 0.00213808
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000141
$ 0.00000141$ 0.00000141
Nykyinen hinta: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

End Wokeness (WOKE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

End Wokeness (WOKE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä WOKE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WOKE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät WOKE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WOKE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

WOKE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne WOKE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WOKE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.