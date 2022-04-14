End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen tokenomiikka
End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen tiedot
It’s time to CTO the dollar,
The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top.
The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy.
Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more.
It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION.
THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control.
$EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…
End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä EFR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EFR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät EFR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EFR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
EFR-rahakkeen hintaennuste
