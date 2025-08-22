Lisätietoja EFR-rahakkeesta

EFR-rahakkeen hintatiedot

EFR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EFR-rahakkeen tokenomiikka

EFR-rahakkeen hintaennuste

End Federal Reserve-logo

End Federal Reserve – hinta (EFR)

Ei listattu

1EFR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen End Federal Reserve (EFR) -hintakaavio
End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02534461
$ 0.02534461$ 0.02534461

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-4.90%

-4.90%

End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EFR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EFR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02534461, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EFR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -4.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

--
----

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,973.763823
999,847,973.763823 999,847,973.763823

End Federal Reserve-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M ja sen kokonaistarjonta on 999847973.763823. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.12K.

End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana End Federal Reserve – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana End Federal Reserve – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana End Federal Reserve – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana End Federal Reserve – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-14.34%
60 päivää$ 0-5.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on End Federal Reserve (EFR)

It’s time to CTO the dollar, The notoriously down trending currency of the U.S. has reached it’s generational top. The dollar has infinite supply, constantly being printed and printed by those with no regard for what it does to the little guy. Is this in whose hands you wish to leave your wealth??? No more. It’s time to CTO the dollar IT’S TIME FOR THE MEME REVOLUTION. THIS BULL CYCLE OUR MISSION IS SIMPLE: TO FLIP THE DOLLAR. There are 2T USD in circulation. While the Fed holds 6.967 TRILLION US DOLLARS. All of it is worth nothing, and not in our hands or control. $EFR is purely in the hands of the people. Held only by those worthy of this vision. Our first target will be to flip the amount of $ in FED holdings. AKA 6.969 trillion mcap…

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

End Federal Reserve (EFR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

End Federal Reserve-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon End Federal Reserve (EFR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko End Federal Reserve (EFR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita End Federal Reserve-rahakkeelle.

Tarkista End Federal Reserve-rahakkeen hintaennuste nyt!

EFR paikallisiin valuuttoihin

End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen tokenomiikka

End Federal Reserve (EFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EFR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

