Encryptum (ENCT) -rahakkeen tokenomiikka
Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements:
Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers.
Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it.
Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system.
By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.
Encryptum (ENCT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Encryptum (ENCT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Encryptum (ENCT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Encryptum (ENCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ENCT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ENCT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ENCT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ENCT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.