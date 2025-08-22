Lisätietoja MAGNUS-rahakkeesta

Emotional Support Dog-logo

Emotional Support Dog – hinta (MAGNUS)

Ei listattu

1MAGNUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+15.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Emotional Support Dog (MAGNUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:25:54 (UTC+8)

Emotional Support Dog (MAGNUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.35%

+15.60%

+21.52%

+21.52%

Emotional Support Dog (MAGNUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MAGNUS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAGNUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAGNUS on muuttunut +3.35% viimeisen tunnin aikana, +15.60% 24 tunnin aikana ja +21.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Emotional Support Dog (MAGNUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

970.00M
970.00M 970.00M

970,000,000.0
970,000,000.0 970,000,000.0

Emotional Support Dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.91K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MAGNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 970.00M ja sen kokonaistarjonta on 970000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.91K.

Emotional Support Dog (MAGNUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Emotional Support Dog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Emotional Support Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Emotional Support Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Emotional Support Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+15.60%
30 päivää$ 0+59.92%
60 päivää$ 0+137.79%
90 päivää$ 0--

Mikä on Emotional Support Dog (MAGNUS)

MAGNUS is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, inspired by the concept of emotional support animals. Unlike many memecoins which often capitalize on humor or internet trends, MAGNUS aims to foster a sense of community and support among its holders. The token's theme centers around providing emotional support, mirroring the real-world role of emotional support dogs. MAGNUS emphasizes community effort, with its value and growth driven by community engagement rather than speculative trading alone.

Emotional Support Dog (MAGNUS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Emotional Support Dog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Emotional Support Dog (MAGNUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Emotional Support Dog (MAGNUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Emotional Support Dog-rahakkeelle.

Tarkista Emotional Support Dog-rahakkeen hintaennuste nyt!

MAGNUS paikallisiin valuuttoihin

Emotional Support Dog (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikka

Emotional Support Dog (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAGNUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Emotional Support Dog (MAGNUS)”

Paljonko Emotional Support Dog (MAGNUS) on arvoltaan tänään?
MAGNUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAGNUS-USD-parin nykyinen hinta?
MAGNUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Emotional Support Dog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAGNUS markkina-arvo on $ 11.91K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAGNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAGNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 970.00M USD.
Mikä oli MAGNUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAGNUS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MAGNUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAGNUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MAGNUS-rahakkeen treidausvolyymi?
MAGNUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MAGNUS tänä vuonna korkeammalle?
MAGNUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAGNUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

