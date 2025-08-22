Lisätietoja EMOTI-rahakkeesta

EMOTI-rahakkeen hintatiedot

EMOTI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EMOTI-rahakkeen tokenomiikka

EMOTI-rahakkeen hintaennuste

EMOTICOIN-logo

EMOTICOIN – hinta (EMOTI)

Ei listattu

1EMOTI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen EMOTICOIN (EMOTI) -hintakaavio
EMOTICOIN (EMOTI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.73%

-1.73%

EMOTICOIN (EMOTI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EMOTI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EMOTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EMOTI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

EMOTICOIN (EMOTI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.75K
$ 4.75K$ 4.75K

--
----

$ 4.75K
$ 4.75K$ 4.75K

986.61M
986.61M 986.61M

986,613,848.2464626
986,613,848.2464626 986,613,848.2464626

EMOTICOIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EMOTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 986.61M ja sen kokonaistarjonta on 986613848.2464626. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75K.

EMOTICOIN (EMOTI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana EMOTICOIN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana EMOTICOIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana EMOTICOIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana EMOTICOIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-31.73%
60 päivää$ 0-28.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on EMOTICOIN (EMOTI)

#BORNBEFOREBTC EMOTI-Guy first saw the world in 2005, became a popular meme, and almost 20 years later, it is still standing strong as a relevant meme. The team behind $EMOTI is aiming to glorify and bring back EMOTI to the media by creating content and giving utilities to EMOTI's hands which the media and news outlets will spread further, making $EMOTI the strongest meme coin of all. We have given Emoticoin so called "power-ups" that are utilities to elevate the coin from a standard DEX traded token to a more useful, and economically stable coin.: Staking System, Payment Platform listing, Lottery, Content Maker, and more...

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

EMOTICOIN (EMOTI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

EMOTICOIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon EMOTICOIN (EMOTI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko EMOTICOIN (EMOTI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita EMOTICOIN-rahakkeelle.

Tarkista EMOTICOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

EMOTI paikallisiin valuuttoihin

EMOTICOIN (EMOTI) -rahakkeen tokenomiikka

EMOTICOIN (EMOTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EMOTI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”EMOTICOIN (EMOTI)”

Paljonko EMOTICOIN (EMOTI) on arvoltaan tänään?
EMOTI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EMOTI-USD-parin nykyinen hinta?
EMOTI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on EMOTICOIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EMOTI markkina-arvo on $ 4.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EMOTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EMOTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 986.61M USD.
Mikä oli EMOTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EMOTI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli EMOTI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EMOTI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EMOTI-rahakkeen treidausvolyymi?
EMOTI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EMOTI tänä vuonna korkeammalle?
EMOTI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EMOTI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
