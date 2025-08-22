Lisätietoja EMILIA-rahakkeesta

Emilia-logo

Emilia – hinta (EMILIA)

1EMILIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00014259
$0.00014259
-8.20%1D
USD
Reaaliaikainen Emilia (EMILIA) -hintakaavio
Emilia (EMILIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.00733876
$ 0.00733876$ 0.00733876

-0.09%

-8.32%

+25.66%

+25.66%

Emilia (EMILIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EMILIA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EMILIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00733876, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EMILIA on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -8.32% 24 tunnin aikana ja +25.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Emilia (EMILIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 135.46K
$ 135.46K$ 135.46K

--
----

$ 142.59K
$ 142.59K$ 142.59K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Emilia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 135.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EMILIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 142.59K.

Emilia (EMILIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Emilia – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Emilia – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Emilia – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Emilia – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-8.32%
30 päivää$ 0-23.87%
60 päivää$ 0-45.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on Emilia (EMILIA)

milia is an advanced AI trading assistant that streamlines DeFi trading operations through natural language processing and automated execution. She acts as your personal trading companion, capable of understanding and executing complex trading requests while optimizing your idle capital through automated yield strategies. Emilia is created through the virtuals protocol but part of the UniDex ecosystem family of products.

Emilia (EMILIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Emilia-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Emilia (EMILIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Emilia (EMILIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Emilia-rahakkeelle.

Tarkista Emilia-rahakkeen hintaennuste nyt!

EMILIA paikallisiin valuuttoihin

Emilia (EMILIA) -rahakkeen tokenomiikka

Emilia (EMILIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EMILIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Emilia (EMILIA)"

Paljonko Emilia (EMILIA) on arvoltaan tänään?
EMILIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EMILIA-USD-parin nykyinen hinta?
EMILIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Emilia-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EMILIA markkina-arvo on $ 135.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EMILIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EMILIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M USD.
Mikä oli EMILIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EMILIA saavutti ATH-hinnaksi 0.00733876 USD.
Mikä oli EMILIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EMILIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EMILIA-rahakkeen treidausvolyymi?
EMILIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EMILIA tänä vuonna korkeammalle?
EMILIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EMILIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
