Lisätietoja ELU-rahakkeesta

ELU-rahakkeen hintatiedot

ELU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ELU-rahakkeen tokenomiikka

ELU-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Elumia-logo

Elumia – hinta (ELU)

Ei listattu

1ELU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011201
$0.00011201$0.00011201
-3.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Elumia (ELU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:42:42 (UTC+8)

Elumia (ELU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00010284
$ 0.00010284$ 0.00010284
24 h:n matalin
$ 0.00011958
$ 0.00011958$ 0.00011958
24 h:n korkein

$ 0.00010284
$ 0.00010284$ 0.00010284

$ 0.00011958
$ 0.00011958$ 0.00011958

$ 0.156488
$ 0.156488$ 0.156488

$ 0.00005201
$ 0.00005201$ 0.00005201

+5.00%

-3.08%

+4.32%

+4.32%

Elumia (ELU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00011201. Viimeisen 24 tunnin aikana ELU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00010284 ja korkeimmillaan $ 0.00011958 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ELU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.156488, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005201.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ELU on muuttunut +5.00% viimeisen tunnin aikana, -3.08% 24 tunnin aikana ja +4.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elumia (ELU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 57.57K
$ 57.57K$ 57.57K

--
----

$ 108.39K
$ 108.39K$ 108.39K

531.16M
531.16M 531.16M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Elumia-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 57.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ELU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 531.16M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 108.39K.

Elumia (ELU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Elumia – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Elumia – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000272714.
Viimeisten 60 päivän aikana Elumia – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000220531.
Viimeisten 90 päivän aikana Elumia – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001486765472110894.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.08%
30 päivää$ -0.0000272714-24.34%
60 päivää$ -0.0000220531-19.68%
90 päivää$ -0.0001486765472110894-57.03%

Mikä on Elumia (ELU)

Legends of Elumia is a next generation Massively Multiplayer Online RPG (MMORPG) developed by a large, experienced team of game developers. Elumia sets itself apart from other games with it’s high quality graphics and feature rich, fun gameplay. Players can earn income directly through online play, immerse themselves in world zones, engage in multiplayer dungeons, quests and fierce player battles. Through the Elumia metaverse, players have full NFT ownership of their characters, equipment, land and buildings, with multiple fun opportunities to earn by winning battles against other players and completing dungeons and defeating the enemies in the world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Elumia (ELU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Elumia-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elumia (ELU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elumia (ELU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elumia-rahakkeelle.

Tarkista Elumia-rahakkeen hintaennuste nyt!

ELU paikallisiin valuuttoihin

Elumia (ELU) -rahakkeen tokenomiikka

Elumia (ELU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ELU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elumia (ELU)”

Paljonko Elumia (ELU) on arvoltaan tänään?
ELU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00011201 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ELU-USD-parin nykyinen hinta?
ELU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00011201. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elumia-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ELU markkina-arvo on $ 57.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ELU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ELU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 531.16M USD.
Mikä oli ELU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ELU saavutti ATH-hinnaksi 0.156488 USD.
Mikä oli ELU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ELU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005201 USD.
Mikä on ELU-rahakkeen treidausvolyymi?
ELU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ELU tänä vuonna korkeammalle?
ELU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ELU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:42:42 (UTC+8)

Elumia (ELU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.