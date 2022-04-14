Elons Gamertag (RANDOM9) -rahakkeen tokenomiikka

Elons Gamertag (RANDOM9) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Elons Gamertag (RANDOM9) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Elons Gamertag (RANDOM9) -rahakkeen tiedot

RANDOM9 is a memecoin that represents Elon Musk's hoppy and gaming user tag. RANDOM9 is purely a memecoin with no utility projects.

RANDOM9 is the same gaming user tag that Elon Musk has been using for multiple years. This has been confirmed by him.

RANDOM9 started as a memecoin after Elon Musk kept streaming video games from RANDOM9 account.

The project goal is to spread the fun meme culture around the video game industry.

There are no utilities. This project is not associated in any way with Elon Musk.

Virallinen verkkosivusto:
https://random9eth.com/

Elons Gamertag (RANDOM9) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Elons Gamertag (RANDOM9) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 44.01K
$ 44.01K$ 44.01K
Kokonaistarjonta:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 979.81M
$ 979.81M$ 979.81M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 44.01K
$ 44.01K$ 44.01K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00134296
$ 0.00134296$ 0.00134296
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002819
$ 0.00002819$ 0.00002819
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Elons Gamertag (RANDOM9) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Elons Gamertag (RANDOM9) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RANDOM9-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RANDOM9-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RANDOM9-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RANDOM9-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RANDOM9-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RANDOM9-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RANDOM9-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.