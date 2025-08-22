Lisätietoja SDEUSD-rahakkeesta

SDEUSD-rahakkeen hintatiedot

SDEUSD-rahakkeen valkoinen paperi

SDEUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SDEUSD-rahakkeen tokenomiikka

SDEUSD-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Elixir Staked deUSD-logo

Elixir Staked deUSD – hinta (SDEUSD)

Ei listattu

1SDEUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.055
$1.055$1.055
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:59 (UTC+8)

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.055
$ 1.055$ 1.055
24 h:n matalin
$ 1.067
$ 1.067$ 1.067
24 h:n korkein

$ 1.055
$ 1.055$ 1.055

$ 1.067
$ 1.067$ 1.067

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.593515
$ 0.593515$ 0.593515

-0.00%

-1.11%

-0.02%

-0.02%

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.055. Viimeisen 24 tunnin aikana SDEUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.055 ja korkeimmillaan $ 1.067 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SDEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.593515.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SDEUSD on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.11% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 52.89M
$ 52.89M$ 52.89M

--
----

$ 52.89M
$ 52.89M$ 52.89M

50.12M
50.12M 50.12M

50,123,218.82680879
50,123,218.82680879 50,123,218.82680879

Elixir Staked deUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 52.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SDEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.12M ja sen kokonaistarjonta on 50123218.82680879. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.89M.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Elixir Staked deUSD – USD -hinta muuttui $ -0.011870341141894.
Viimeisten 30 päivän aikana Elixir Staked deUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0078356960.
Viimeisten 60 päivän aikana Elixir Staked deUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0108801095.
Viimeisten 90 päivän aikana Elixir Staked deUSD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0125812185530608.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.011870341141894-1.11%
30 päivää$ +0.0078356960+0.74%
60 päivää$ +0.0108801095+1.03%
90 päivää$ +0.0125812185530608+1.21%

Mikä on Elixir Staked deUSD (SDEUSD)

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Elixir Staked deUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elixir Staked deUSD (SDEUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elixir Staked deUSD-rahakkeelle.

Tarkista Elixir Staked deUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SDEUSD paikallisiin valuuttoihin

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SDEUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elixir Staked deUSD (SDEUSD)”

Paljonko Elixir Staked deUSD (SDEUSD) on arvoltaan tänään?
SDEUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.055 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SDEUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SDEUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.055. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elixir Staked deUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SDEUSD markkina-arvo on $ 52.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SDEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SDEUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 50.12M USD.
Mikä oli SDEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SDEUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.2 USD.
Mikä oli SDEUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SDEUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.593515 USD.
Mikä on SDEUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SDEUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SDEUSD tänä vuonna korkeammalle?
SDEUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SDEUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:59 (UTC+8)

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.