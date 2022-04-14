Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen tokenomiikka
The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard.
There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.
Tutustu Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.
Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset
Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä EFL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EFL-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.