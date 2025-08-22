Lisätietoja EFL-rahakkeesta

EFL-rahakkeen hintatiedot

EFL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EFL-rahakkeen tokenomiikka

EFL-rahakkeen hintaennuste

Electronic Gulden-logo

Electronic Gulden – hinta (EFL)

Ei listattu

1EFL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-21.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Electronic Gulden (EFL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:52:28 (UTC+8)

Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.01%

-21.45%

-3.95%

-3.95%

Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.124361. Viimeisen 24 tunnin aikana EFL on vaihdellut alimmillaan $ 0.123517 ja korkeimmillaan $ 0.158425 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EFL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.86, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EFL on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -21.45% 24 tunnin aikana ja -3.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.61M
--
Electronic Gulden-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.61M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.61M.

Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Electronic Gulden – USD -hinta muuttui $ -0.0339728115969561.
Viimeisten 30 päivän aikana Electronic Gulden – USD -hinnan muutos oli $ +0.0215130477.
Viimeisten 60 päivän aikana Electronic Gulden – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001359017.
Viimeisten 90 päivän aikana Electronic Gulden – USD -hinnan muutos oli $ +0.00274510373953128.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0339728115969561-21.45%
30 päivää$ +0.0215130477+17.30%
60 päivää$ +0.0001359017+0.11%
90 päivää$ +0.00274510373953128+2.26%

Mikä on Electronic Gulden (EFL)

The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard. There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

Electronic Gulden (EFL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Electronic Gulden-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Electronic Gulden (EFL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Electronic Gulden (EFL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Electronic Gulden-rahakkeelle.

Tarkista Electronic Gulden-rahakkeen hintaennuste nyt!

EFL paikallisiin valuuttoihin

Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen tokenomiikka

Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EFL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Electronic Gulden (EFL)”

Paljonko Electronic Gulden (EFL) on arvoltaan tänään?
EFL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.124361 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EFL-USD-parin nykyinen hinta?
EFL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.124361. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Electronic Gulden-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EFL markkina-arvo on $ 2.61M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EFL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli EFL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EFL saavutti ATH-hinnaksi 1.86 USD.
Mikä oli EFL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EFL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EFL-rahakkeen treidausvolyymi?
EFL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EFL tänä vuonna korkeammalle?
EFL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EFL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Electronic Gulden (EFL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

