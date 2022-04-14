Elastos (ELA) -rahakkeen tokenomiikka
Elastos (ELA) -rahakkeen tiedot
"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership.
elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop.
Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.
Elastos (ELA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Elastos (ELA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Elastos (ELA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Elastos (ELA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ELA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ELA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ELA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ELA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
ELA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne ELA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ELA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.