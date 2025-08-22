Lisätietoja EEFI-rahakkeesta

Elastic Finance Token – hinta (EEFI)

Ei listattu

1EEFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$51,05
$51,05$51,05
-%0,601D
mexc
USD
Reaaliaikainen Elastic Finance Token (EEFI) -hintakaavio
Elastic Finance Token (EEFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 50,89
$ 50,89$ 50,89
24 h:n matalin
$ 51,93
$ 51,93$ 51,93
24 h:n korkein

$ 50,89
$ 50,89$ 50,89

$ 51,93
$ 51,93$ 51,93

$ 486,79
$ 486,79$ 486,79

$ 33,83
$ 33,83$ 33,83

-%0,69

-%0,64

-%4,76

-%4,76

Elastic Finance Token (EEFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $51,05. Viimeisen 24 tunnin aikana EEFI on vaihdellut alimmillaan $ 50,89 ja korkeimmillaan $ 51,93 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EEFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 486,79, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 33,83.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EEFI on muuttunut -%0,69 viimeisen tunnin aikana, -%0,64 24 tunnin aikana ja -%4,76 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Elastic Finance Token (EEFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2,97M
$ 2,97M$ 2,97M

--
----

$ 2,97M
$ 2,97M$ 2,97M

58,09K
58,09K 58,09K

58.088,13241130535
58.088,13241130535 58.088,13241130535

Elastic Finance Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2,97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EEFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58,09K ja sen kokonaistarjonta on 58088.13241130535. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2,97M.

Elastic Finance Token (EEFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Elastic Finance Token – USD -hinta muuttui $ -0,33196720815704.
Viimeisten 30 päivän aikana Elastic Finance Token – USD -hinnan muutos oli $ +11,5961198100.
Viimeisten 60 päivän aikana Elastic Finance Token – USD -hinnan muutos oli $ +23,7908672350.
Viimeisten 90 päivän aikana Elastic Finance Token – USD -hinnan muutos oli $ +6,938872421718084.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,33196720815704-%0,64
30 päivää$ +11,5961198100+%22,72
60 päivää$ +23,7908672350+%46,60
90 päivää$ +6,938872421718084+%15,73

Mikä on Elastic Finance Token (EEFI)

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Elastic Finance Token (EEFI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Elastic Finance Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Elastic Finance Token (EEFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Elastic Finance Token (EEFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Elastic Finance Token-rahakkeelle.

Tarkista Elastic Finance Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

EEFI paikallisiin valuuttoihin

Elastic Finance Token (EEFI) -rahakkeen tokenomiikka

Elastic Finance Token (EEFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EEFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Elastic Finance Token (EEFI)”

Paljonko Elastic Finance Token (EEFI) on arvoltaan tänään?
EEFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 51,05 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EEFI-USD-parin nykyinen hinta?
EEFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 51,05. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Elastic Finance Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EEFI markkina-arvo on $ 2,97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EEFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EEFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58,09K USD.
Mikä oli EEFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EEFI saavutti ATH-hinnaksi 486,79 USD.
Mikä oli EEFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EEFI-rahakkeen ATL-hinta oli 33,83 USD.
Mikä on EEFI-rahakkeen treidausvolyymi?
EEFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EEFI tänä vuonna korkeammalle?
EEFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EEFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
