El Hippo – hinta (HIPP)
-0.63%
-12.62%
-21.90%
-21.90%
El Hippo (HIPP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana HIPP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIPP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HIPP on muuttunut -0.63% viimeisen tunnin aikana, -12.62% 24 tunnin aikana ja -21.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
El Hippo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 90.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HIPP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 737.58T ja sen kokonaistarjonta on 777000000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.29K.
Tämän päivän aikana El Hippo – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana El Hippo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana El Hippo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana El Hippo – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-12.62%
|30 päivää
|$ 0
|-22.33%
|60 päivää
|$ 0
|+58.82%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is El Hippo? El Hippo is a meme token that becomes scarcer over time. This is modeled after coins like Bitcoin and Ethereum, and is designed to encourage price growth! Project team will burn tokens over time constantly reduce the amount of the total supply. What are HIPP token utilities? HIPP will be used to incentivize exchange listings, fund relationships with big-name influencers, and pay for other marketing campaign activities like bounty programs, press releases, public events, and partnerships. El Hippo is a long-term project, and we’re dedicated to putting our tokens back into the community to foster real growth over time. El Hippo is making big moves, and we’re here to stay! Project is not short-sighted like some of the other meme coins out there. By using the token to fund the growth of the project including listings, development, and partnerships, and by burning tokens as time goes on to reward community loyalty, project team thinks El Hippo could be one of the biggest meme coins in crypto. As explained in our Rewards section, the token is connected to the minting of project NFTs which will play a major role in driving project growth.
El Hippo (HIPP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIPP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.