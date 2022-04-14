EL CHANGUITO (CHANGO) -rahakkeen tokenomiikka
This token is to celebrate the life and death of Changuito, a cartel monkey caught in the line of fire defending his brothers. We want to bring awareness to and celebrate his amazing and interesting existence. We will continue to fight for him by bringing awareness via memetics and memecoin trading!
EL CHANGUITO 2021 - 2022 DESCANSE EN PAZ 🥺😢 REST IN PEACE 😔🙏
Tutustu EL CHANGUITO (CHANGO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria.
EL CHANGUITO (CHANGO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
EL CHANGUITO (CHANGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CHANGO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CHANGO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CHANGO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CHANGO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
