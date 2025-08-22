Lisätietoja EIDMUBARAK-rahakkeesta

EIDMUBARAK-rahakkeen hintatiedot

EIDMUBARAK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EIDMUBARAK-rahakkeen tokenomiikka

EIDMUBARAK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Eid Mubarak-logo

Eid Mubarak – hinta (EIDMUBARAK)

Ei listattu

1EIDMUBARAK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:50:08 (UTC+8)

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002614
$ 0.00002614$ 0.00002614
24 h:n matalin
$ 0.00002664
$ 0.00002664$ 0.00002664
24 h:n korkein

$ 0.00002614
$ 0.00002614$ 0.00002614

$ 0.00002664
$ 0.00002664$ 0.00002664

$ 0.00152704
$ 0.00152704$ 0.00152704

$ 0.00000871
$ 0.00000871$ 0.00000871

--

+1.47%

+0.49%

+0.49%

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002653. Viimeisen 24 tunnin aikana EIDMUBARAK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002614 ja korkeimmillaan $ 0.00002664 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EIDMUBARAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00152704, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000871.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EIDMUBARAK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.47% 24 tunnin aikana ja +0.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

--
----

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Eid Mubarak-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EIDMUBARAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.53K.

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Eid Mubarak – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Eid Mubarak – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000015203.
Viimeisten 60 päivän aikana Eid Mubarak – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000026517.
Viimeisten 90 päivän aikana Eid Mubarak – USD -hinnan muutos oli $ +0.000006233074191764563.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.47%
30 päivää$ -0.0000015203-5.73%
60 päivää$ +0.0000026517+10.00%
90 päivää$ +0.000006233074191764563+30.71%

Mikä on Eid Mubarak (EIDMUBARAK)

#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community! Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Eid Mubarak-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eid Mubarak (EIDMUBARAK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eid Mubarak-rahakkeelle.

Tarkista Eid Mubarak-rahakkeen hintaennuste nyt!

EIDMUBARAK paikallisiin valuuttoihin

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -rahakkeen tokenomiikka

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EIDMUBARAK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eid Mubarak (EIDMUBARAK)”

Paljonko Eid Mubarak (EIDMUBARAK) on arvoltaan tänään?
EIDMUBARAK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002653 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EIDMUBARAK-USD-parin nykyinen hinta?
EIDMUBARAK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002653. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eid Mubarak-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EIDMUBARAK markkina-arvo on $ 26.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EIDMUBARAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EIDMUBARAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli EIDMUBARAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EIDMUBARAK saavutti ATH-hinnaksi 0.00152704 USD.
Mikä oli EIDMUBARAK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EIDMUBARAK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000871 USD.
Mikä on EIDMUBARAK-rahakkeen treidausvolyymi?
EIDMUBARAK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EIDMUBARAK tänä vuonna korkeammalle?
EIDMUBARAK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EIDMUBARAK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:50:08 (UTC+8)

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.