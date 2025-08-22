Lisätietoja EGGY-rahakkeesta

EGGY-rahakkeen hintatiedot

EGGY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EGGY-rahakkeen tokenomiikka

EGGY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Eggy The Pet Egg-logo

Eggy The Pet Egg – hinta (EGGY)

Ei listattu

1EGGY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Eggy The Pet Egg (EGGY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:57 (UTC+8)

Eggy The Pet Egg (EGGY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00316773
$ 0.00316773$ 0.00316773

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-12.86%

-12.86%

Eggy The Pet Egg (EGGY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EGGY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EGGY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00316773, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EGGY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -12.86% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eggy The Pet Egg (EGGY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K

--
----

$ 18.39K
$ 18.39K$ 18.39K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Eggy The Pet Egg-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EGGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.39K.

Eggy The Pet Egg (EGGY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Eggy The Pet Egg – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Eggy The Pet Egg – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Eggy The Pet Egg – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Eggy The Pet Egg – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-1.11%
60 päivää$ 0+13.54%
90 päivää$ 0--

Mikä on Eggy The Pet Egg (EGGY)

$Eggy is the cutest and most charming pet egg you’ll ever meet, featuring the most adorable googly eyes on the Solana blockchain. This delightful companion is always by your side, radiating smiles and spreading joy throughout your day. Whether you’re looking for a touch of whimsy or a constant source of happiness, $Eggy is here to brighten your life and make every moment more enjoyable. Supported by Happy Bazinga!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Eggy The Pet Egg (EGGY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Eggy The Pet Egg-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eggy The Pet Egg (EGGY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eggy The Pet Egg (EGGY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eggy The Pet Egg-rahakkeelle.

Tarkista Eggy The Pet Egg-rahakkeen hintaennuste nyt!

EGGY paikallisiin valuuttoihin

Eggy The Pet Egg (EGGY) -rahakkeen tokenomiikka

Eggy The Pet Egg (EGGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EGGY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eggy The Pet Egg (EGGY)”

Paljonko Eggy The Pet Egg (EGGY) on arvoltaan tänään?
EGGY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EGGY-USD-parin nykyinen hinta?
EGGY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eggy The Pet Egg-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EGGY markkina-arvo on $ 18.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EGGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EGGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli EGGY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EGGY saavutti ATH-hinnaksi 0.00316773 USD.
Mikä oli EGGY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EGGY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EGGY-rahakkeen treidausvolyymi?
EGGY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EGGY tänä vuonna korkeammalle?
EGGY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EGGY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:57 (UTC+8)

Eggy The Pet Egg (EGGY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.