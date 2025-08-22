Lisätietoja EGGS-rahakkeesta

EGGS-rahakkeen hintatiedot

EGGS-rahakkeen valkoinen paperi

EGGS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EGGS-rahakkeen tokenomiikka

EGGS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Eggs Finance-logo

Eggs Finance – hinta (EGGS)

Ei listattu

1EGGS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00037172
$0.00037172$0.00037172
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Eggs Finance (EGGS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:11 (UTC+8)

Eggs Finance (EGGS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00035919
$ 0.00035919$ 0.00035919
24 h:n matalin
$ 0.00037638
$ 0.00037638$ 0.00037638
24 h:n korkein

$ 0.00035919
$ 0.00035919$ 0.00035919

$ 0.00037638
$ 0.00037638$ 0.00037638

$ 0.00113113
$ 0.00113113$ 0.00113113

$ 0.00028677
$ 0.00028677$ 0.00028677

-0.49%

-1.23%

+5.38%

+5.38%

Eggs Finance (EGGS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00037172. Viimeisen 24 tunnin aikana EGGS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00035919 ja korkeimmillaan $ 0.00037638 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EGGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00113113, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00028677.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EGGS on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -1.23% 24 tunnin aikana ja +5.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eggs Finance (EGGS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.47M
$ 11.47M$ 11.47M

--
----

$ 11.47M
$ 11.47M$ 11.47M

30.86B
30.86B 30.86B

30,856,345,832.29113
30,856,345,832.29113 30,856,345,832.29113

Eggs Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.47M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EGGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.86B ja sen kokonaistarjonta on 30856345832.29113. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.47M.

Eggs Finance (EGGS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Eggs Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Eggs Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000540389.
Viimeisten 60 päivän aikana Eggs Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000658186.
Viimeisten 90 päivän aikana Eggs Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001681382899091665.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.23%
30 päivää$ -0.0000540389-14.53%
60 päivää$ +0.0000658186+17.71%
90 päivää$ -0.0001681382899091665-31.14%

Mikä on Eggs Finance (EGGS)

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Eggs Finance (EGGS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Eggs Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eggs Finance (EGGS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eggs Finance (EGGS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eggs Finance-rahakkeelle.

Tarkista Eggs Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

EGGS paikallisiin valuuttoihin

Eggs Finance (EGGS) -rahakkeen tokenomiikka

Eggs Finance (EGGS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EGGS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eggs Finance (EGGS)”

Paljonko Eggs Finance (EGGS) on arvoltaan tänään?
EGGS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00037172 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EGGS-USD-parin nykyinen hinta?
EGGS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00037172. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eggs Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EGGS markkina-arvo on $ 11.47M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EGGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EGGS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.86B USD.
Mikä oli EGGS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EGGS saavutti ATH-hinnaksi 0.00113113 USD.
Mikä oli EGGS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EGGS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00028677 USD.
Mikä on EGGS-rahakkeen treidausvolyymi?
EGGS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EGGS tänä vuonna korkeammalle?
EGGS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EGGS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:39:11 (UTC+8)

Eggs Finance (EGGS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.