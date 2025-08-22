Lisätietoja EGGP-rahakkeesta

Eggplant Finance-logo

Eggplant Finance – hinta (EGGP)

Ei listattu

1EGGP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00710609
+2.40%1D
USD
Reaaliaikainen Eggplant Finance (EGGP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:49 (UTC+8)

Eggplant Finance (EGGP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.006874
24 h:n matalin
$ 0.00710589
24 h:n korkein

$ 0.006874
$ 0.00710589
$ 9.55
$ 0.0050326
+2.18%

+2.48%

+2.67%

+2.67%

Eggplant Finance (EGGP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00710609. Viimeisen 24 tunnin aikana EGGP on vaihdellut alimmillaan $ 0.006874 ja korkeimmillaan $ 0.00710589 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EGGP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0050326.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EGGP on muuttunut +2.18% viimeisen tunnin aikana, +2.48% 24 tunnin aikana ja +2.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eggplant Finance (EGGP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.09K
--
$ 3.39K
435.41K
476,767.513
Eggplant Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EGGP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 435.41K ja sen kokonaistarjonta on 476767.513. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.39K.

Eggplant Finance (EGGP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Eggplant Finance – USD -hinta muuttui $ +0.00017183.
Viimeisten 30 päivän aikana Eggplant Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005149961.
Viimeisten 60 päivän aikana Eggplant Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0016315191.
Viimeisten 90 päivän aikana Eggplant Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00017183+2.48%
30 päivää$ +0.0005149961+7.25%
60 päivää$ +0.0016315191+22.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Eggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Eggplant Finance (EGGP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Eggplant Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eggplant Finance (EGGP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eggplant Finance (EGGP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eggplant Finance-rahakkeelle.

Tarkista Eggplant Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

EGGP paikallisiin valuuttoihin

Eggplant Finance (EGGP) -rahakkeen tokenomiikka

Eggplant Finance (EGGP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EGGP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eggplant Finance (EGGP)”

Paljonko Eggplant Finance (EGGP) on arvoltaan tänään?
EGGP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00710609 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EGGP-USD-parin nykyinen hinta?
EGGP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00710609. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eggplant Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EGGP markkina-arvo on $ 3.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EGGP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EGGP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 435.41K USD.
Mikä oli EGGP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EGGP saavutti ATH-hinnaksi 9.55 USD.
Mikä oli EGGP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EGGP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0050326 USD.
Mikä on EGGP-rahakkeen treidausvolyymi?
EGGP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EGGP tänä vuonna korkeammalle?
EGGP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EGGP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:49 (UTC+8)

