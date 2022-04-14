Eefs (EEFS) -rahakkeen tokenomiikka
Eefs (EEFS) -rahakkeen tiedot
Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet.
Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X!
Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture.
Eefs (EEFS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Eefs (EEFS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Eefs (EEFS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Eefs (EEFS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä EEFS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EEFS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät EEFS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EEFS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
EEFS-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.