Eefs-logo

Eefs – hinta (EEFS)

Ei listattu

1EEFS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Eefs (EEFS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:39 (UTC+8)

Eefs (EEFS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00273156
$ 0.00273156$ 0.00273156

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Eefs (EEFS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EEFS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EEFS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00273156, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EEFS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eefs (EEFS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.12K
$ 2.12K$ 2.12K

--
----

$ 3.53K
$ 3.53K$ 3.53K

600.00M
600.00M 600.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Eefs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EEFS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 600.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.53K.

Eefs (EEFS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Eefs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Eefs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Eefs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Eefs – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+2.19%
60 päivää$ 0+21.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on Eefs (EEFS)

Eefs is a meme coin on Ethereum Mainnet. Eefs is community driven project with a live staking contract giving back rewards to holders. Stake Eefs earn Eefs! Eefs is a regular project sponsor on Crypto & Coffee Spaces held live on X! Unfiltered degeneracy wrapped in a token. It’s the sound your brain makes when you ape in without thinking. An original new meta, born from the chaos of the crypto culture.

Eefs (EEFS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Eefs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eefs (EEFS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eefs (EEFS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eefs-rahakkeelle.

Tarkista Eefs-rahakkeen hintaennuste nyt!

EEFS paikallisiin valuuttoihin

Eefs (EEFS) -rahakkeen tokenomiikka

Eefs (EEFS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EEFS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eefs (EEFS)”

Paljonko Eefs (EEFS) on arvoltaan tänään?
EEFS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EEFS-USD-parin nykyinen hinta?
EEFS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eefs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EEFS markkina-arvo on $ 2.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EEFS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EEFS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 600.00M USD.
Mikä oli EEFS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EEFS saavutti ATH-hinnaksi 0.00273156 USD.
Mikä oli EEFS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EEFS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EEFS-rahakkeen treidausvolyymi?
EEFS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EEFS tänä vuonna korkeammalle?
EEFS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EEFS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:39 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.