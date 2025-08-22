Lisätietoja EDOG-rahakkeesta

EDOG-rahakkeen hintatiedot

EDOG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EDOG-rahakkeen tokenomiikka

EDOG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Edog-logo

Edog – hinta (EDOG)

Ei listattu

1EDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Edog (EDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:31 (UTC+8)

Edog (EDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01172022
$ 0.01172022$ 0.01172022

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.92%

-12.49%

-12.49%

Edog (EDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana EDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01172022, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EDOG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.92% 24 tunnin aikana ja -12.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Edog (EDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.12K
$ 11.12K$ 11.12K

--
----

$ 11.12K
$ 11.12K$ 11.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Edog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.12K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.12K.

Edog (EDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Edog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Edog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Edog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Edog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.92%
30 päivää$ 0-6.00%
60 päivää$ 0+24.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on Edog (EDOG)

EDOG is a community-focused fair-launch meme coin on Aptos. EDOG is designed purely for entertainment purposes, with no intrinsic value or practical utility. Its value is driven by speculation, market trends, and community hype, similar to other memecoins in the market. EDOG was launch through uptos platform as a fair launch and then listed on Liquidswap. Its growth is fueled by the active participation and support of its token holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Edog (EDOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Edog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Edog (EDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Edog (EDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Edog-rahakkeelle.

Tarkista Edog-rahakkeen hintaennuste nyt!

EDOG paikallisiin valuuttoihin

Edog (EDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Edog (EDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Edog (EDOG)”

Paljonko Edog (EDOG) on arvoltaan tänään?
EDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EDOG-USD-parin nykyinen hinta?
EDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Edog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EDOG markkina-arvo on $ 11.12K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli EDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EDOG saavutti ATH-hinnaksi 0.01172022 USD.
Mikä oli EDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on EDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
EDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EDOG tänä vuonna korkeammalle?
EDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:24:31 (UTC+8)

Edog (EDOG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.