Lisätietoja EDGESOL-rahakkeesta

EDGESOL-rahakkeen hintatiedot

EDGESOL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

EDGESOL-rahakkeen tokenomiikka

EDGESOL-rahakkeen hintaennuste

Edgevana Staked SOL-logo

Edgevana Staked SOL – hinta (EDGESOL)

Ei listattu

1EDGESOL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$224.44
$224.44$224.44
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -hintakaavio
Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 220.05
$ 220.05$ 220.05
24 h:n matalin
$ 231.02
$ 231.02$ 231.02
24 h:n korkein

$ 220.05
$ 220.05$ 220.05

$ 231.02
$ 231.02$ 231.02

$ 324.07
$ 324.07$ 324.07

$ 118.29
$ 118.29$ 118.29

+0.95%

-2.48%

-5.34%

-5.34%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $224.44. Viimeisen 24 tunnin aikana EDGESOL on vaihdellut alimmillaan $ 220.05 ja korkeimmillaan $ 231.02 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EDGESOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 324.07, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 118.29.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EDGESOL on muuttunut +0.95% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja -5.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

--
----

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

19.68K
19.68K 19.68K

654,486.794364869
654,486.794364869 654,486.794364869

Edgevana Staked SOL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EDGESOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.68K ja sen kokonaistarjonta on 654486.794364869. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.74M.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Edgevana Staked SOL – USD -hinta muuttui $ -5.7134587987782.
Viimeisten 30 päivän aikana Edgevana Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ -20.1357243760.
Viimeisten 60 päivän aikana Edgevana Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +88.0167943920.
Viimeisten 90 päivän aikana Edgevana Staked SOL – USD -hinnan muutos oli $ +12.37194794970157.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -5.7134587987782-2.48%
30 päivää$ -20.1357243760-8.97%
60 päivää$ +88.0167943920+39.22%
90 päivää$ +12.37194794970157+5.83%

Mikä on Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Edgevana Staked SOL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Edgevana Staked SOL (EDGESOL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Edgevana Staked SOL-rahakkeelle.

Tarkista Edgevana Staked SOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

EDGESOL paikallisiin valuuttoihin

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -rahakkeen tokenomiikka

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EDGESOL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Edgevana Staked SOL (EDGESOL)”

Paljonko Edgevana Staked SOL (EDGESOL) on arvoltaan tänään?
EDGESOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 224.44 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EDGESOL-USD-parin nykyinen hinta?
EDGESOL -USD-parin nykyinen hinta on $ 224.44. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Edgevana Staked SOL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EDGESOL markkina-arvo on $ 3.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EDGESOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EDGESOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.68K USD.
Mikä oli EDGESOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EDGESOL saavutti ATH-hinnaksi 324.07 USD.
Mikä oli EDGESOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EDGESOL-rahakkeen ATL-hinta oli 118.29 USD.
Mikä on EDGESOL-rahakkeen treidausvolyymi?
EDGESOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EDGESOL tänä vuonna korkeammalle?
EDGESOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EDGESOL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.