ECOVITA – hinta (ECOVITA)
ECOVITA (ECOVITA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00167421. Viimeisen 24 tunnin aikana ECOVITA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ECOVITA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00245733, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00167278.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ECOVITA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ECOVITA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ECOVITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 790.00M ja sen kokonaistarjonta on 7000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.72M.
Tämän päivän aikana ECOVITA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ECOVITA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001121730.
Viimeisten 60 päivän aikana ECOVITA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002207218.
Viimeisten 90 päivän aikana ECOVITA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002501838549897202.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0001121730
|-6.70%
|60 päivää
|$ -0.0002207218
|-13.18%
|90 päivää
|$ -0.0002501838549897202
|-13.00%
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
