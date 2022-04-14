ECO AI (ECO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ECO AI (ECO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
ECO AI (ECO) -rahakkeen tiedot

EcoAI: On a Mission to save the World.

EcoAI is an AI-powered ecosystem designed to create utilities that generate revenue. Hosted on carbon-free cloud servers, it fosters creativity, engagement, and eco-conscious innovation through four interconnected AI Agents that learn from and improve each other:

  1. AI Agent Builder: A custom dApp where users can create their own AI agents or use pre-built ones like Echo AI (eco-focused), Pirate (a Solana expert), or Marvin (a crypto-savvy pessimist).
  2. AI X Army: An automated tool to trend hashtags or tokens while reinvesting profits into sustainability.
  3. X AI Agent: Focused on spreading $ECO’s mission for a greener world on X.
  4. TG AI Agent: A Telegram chatbot packed with all things EcoAI, built on GROK’s LLM.

EcoAI represents the future of AI innovation, merging profitability with purpose. By choosing EcoAI, you’re not just joining a tech revolution—you’re actively contributing to a greener, more sustainable planet.🌱

Virallinen verkkosivusto:
https://eco-ai.vip/

ECO AI (ECO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ECO AI (ECO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K
Kokonaistarjonta:
$ 984.65M
$ 984.65M$ 984.65M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 984.65M
$ 984.65M$ 984.65M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00189182
$ 0.00189182$ 0.00189182
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

ECO AI (ECO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ECO AI (ECO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ECO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ECO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ECO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ECO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ECO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ECO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ECO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

