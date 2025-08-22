Lisätietoja PRIME-rahakkeesta

Echelon Prime-logo

Echelon Prime – hinta (PRIME)

Ei listattu

1PRIME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.91
$1.91$1.91
-2.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Echelon Prime (PRIME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:51 (UTC+8)

Echelon Prime (PRIME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.89
$ 1.89$ 1.89
24 h:n matalin
$ 1.95
$ 1.95$ 1.95
24 h:n korkein

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 28.0
$ 28.0$ 28.0

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

-0.24%

-2.07%

-5.09%

-5.09%

Echelon Prime (PRIME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.91. Viimeisen 24 tunnin aikana PRIME on vaihdellut alimmillaan $ 1.89 ja korkeimmillaan $ 1.95 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PRIME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 28.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.19.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PRIME on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, -2.07% 24 tunnin aikana ja -5.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Echelon Prime (PRIME) -rahakkeen markkinatiedot

$ 102.31M
$ 102.31M$ 102.31M

--
----

$ 212.56M
$ 212.56M$ 212.56M

53.48M
53.48M 53.48M

111,111,111.0
111,111,111.0 111,111,111.0

Echelon Prime-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 102.31M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PRIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.48M ja sen kokonaistarjonta on 111111111.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 212.56M.

Echelon Prime (PRIME) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Echelon Prime – USD -hinta muuttui $ -0.040547901445358.
Viimeisten 30 päivän aikana Echelon Prime – USD -hinnan muutos oli $ -0.5496517780.
Viimeisten 60 päivän aikana Echelon Prime – USD -hinnan muutos oli $ +0.0053352030.
Viimeisten 90 päivän aikana Echelon Prime – USD -hinnan muutos oli $ -1.4618505951031146.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.040547901445358-2.07%
30 päivää$ -0.5496517780-28.77%
60 päivää$ +0.0053352030+0.28%
90 päivää$ -1.4618505951031146-43.35%

Mikä on Echelon Prime (PRIME)

PRIME is the native token of the Echelon Prime Foundation, a Web3 ecosystem advancing the next generation of gaming. Echelon creates and distributes tools to encourage innovation in, and promote the growth of, novel gaming models and economies. The first game to adopt and utilize PRIME is Parallel, a sci-fi trading card game.

Echelon Prime (PRIME) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Echelon Prime-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Echelon Prime (PRIME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Echelon Prime (PRIME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Echelon Prime-rahakkeelle.

Tarkista Echelon Prime-rahakkeen hintaennuste nyt!

PRIME paikallisiin valuuttoihin

Echelon Prime (PRIME) -rahakkeen tokenomiikka

Echelon Prime (PRIME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PRIME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Echelon Prime (PRIME)”

Paljonko Echelon Prime (PRIME) on arvoltaan tänään?
PRIME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.91 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PRIME-USD-parin nykyinen hinta?
PRIME -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.91. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Echelon Prime-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PRIME markkina-arvo on $ 102.31M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PRIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PRIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 53.48M USD.
Mikä oli PRIME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PRIME saavutti ATH-hinnaksi 28.0 USD.
Mikä oli PRIME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PRIME-rahakkeen ATL-hinta oli 1.19 USD.
Mikä on PRIME-rahakkeen treidausvolyymi?
PRIME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PRIME tänä vuonna korkeammalle?
PRIME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PRIME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:51 (UTC+8)

Echelon Prime (PRIME) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.