Lisätietoja ETF-rahakkeesta

ETF-rahakkeen hintatiedot

ETF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ETF-rahakkeen tokenomiikka

ETF-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Eat Trade Fart-logo

Eat Trade Fart – hinta (ETF)

Ei listattu

1ETF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Eat Trade Fart (ETF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:41:27 (UTC+8)

Eat Trade Fart (ETF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00007257
$ 0.00007257$ 0.00007257
24 h:n matalin
$ 0.00007625
$ 0.00007625$ 0.00007625
24 h:n korkein

$ 0.00007257
$ 0.00007257$ 0.00007257

$ 0.00007625
$ 0.00007625$ 0.00007625

$ 0.00047913
$ 0.00047913$ 0.00047913

$ 0.00002657
$ 0.00002657$ 0.00002657

+0.07%

-2.32%

-8.69%

-8.69%

Eat Trade Fart (ETF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00007355. Viimeisen 24 tunnin aikana ETF on vaihdellut alimmillaan $ 0.00007257 ja korkeimmillaan $ 0.00007625 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00047913, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002657.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ETF on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, -2.32% 24 tunnin aikana ja -8.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eat Trade Fart (ETF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 72.47K
$ 72.47K$ 72.47K

--
----

$ 72.47K
$ 72.47K$ 72.47K

998.56M
998.56M 998.56M

998,556,458.658553
998,556,458.658553 998,556,458.658553

Eat Trade Fart-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ETF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.56M ja sen kokonaistarjonta on 998556458.658553. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 72.47K.

Eat Trade Fart (ETF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Eat Trade Fart – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Eat Trade Fart – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000140559.
Viimeisten 60 päivän aikana Eat Trade Fart – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000353643.
Viimeisten 90 päivän aikana Eat Trade Fart – USD -hinnan muutos oli $ +0.00000573999841868309.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.32%
30 päivää$ -0.0000140559-19.11%
60 päivää$ +0.0000353643+48.08%
90 päivää$ +0.00000573999841868309+8.46%

Mikä on Eat Trade Fart (ETF)

The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Eat Trade Fart (ETF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Eat Trade Fart-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eat Trade Fart (ETF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eat Trade Fart (ETF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eat Trade Fart-rahakkeelle.

Tarkista Eat Trade Fart-rahakkeen hintaennuste nyt!

ETF paikallisiin valuuttoihin

Eat Trade Fart (ETF) -rahakkeen tokenomiikka

Eat Trade Fart (ETF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eat Trade Fart (ETF)”

Paljonko Eat Trade Fart (ETF) on arvoltaan tänään?
ETF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00007355 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ETF-USD-parin nykyinen hinta?
ETF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00007355. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eat Trade Fart-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ETF markkina-arvo on $ 72.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ETF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ETF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.56M USD.
Mikä oli ETF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ETF saavutti ATH-hinnaksi 0.00047913 USD.
Mikä oli ETF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ETF-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002657 USD.
Mikä on ETF-rahakkeen treidausvolyymi?
ETF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ETF tänä vuonna korkeammalle?
ETF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:41:27 (UTC+8)

Eat Trade Fart (ETF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.