Eafin-logo

Eafin – hinta (EAFIN)

Ei listattu

1EAFIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.061966
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Eafin (EAFIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:45 (UTC+8)

Eafin (EAFIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0

$ 0

$ 0.410177
$ 0.410177

$ 0.06182
$ 0.06182

--

--

-21.00%

-21.00%

Eafin (EAFIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.061966. Viimeisen 24 tunnin aikana EAFIN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EAFIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.410177, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06182.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EAFIN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -21.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Eafin (EAFIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.51M
$ 13.51M

--

$ 100.26M
$ 100.26M

218.03M
218.03M

1,618,033,989.0
1,618,033,989.0

Eafin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EAFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 218.03M ja sen kokonaistarjonta on 1618033989.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 100.26M.

Eafin (EAFIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Eafin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Eafin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0174938383.
Viimeisten 60 päivän aikana Eafin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0057961075.
Viimeisten 90 päivän aikana Eafin – USD -hinnan muutos oli $ -0.04895330874439598.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0174938383-28.23%
60 päivää$ -0.0057961075-9.35%
90 päivää$ -0.04895330874439598-44.13%

Mikä on Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Eafin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Eafin (EAFIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Eafin (EAFIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Eafin-rahakkeelle.

Tarkista Eafin-rahakkeen hintaennuste nyt!

EAFIN paikallisiin valuuttoihin

Eafin (EAFIN) -rahakkeen tokenomiikka

Eafin (EAFIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EAFIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Eafin (EAFIN)”

Paljonko Eafin (EAFIN) on arvoltaan tänään?
EAFIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.061966 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EAFIN-USD-parin nykyinen hinta?
EAFIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.061966. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Eafin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EAFIN markkina-arvo on $ 13.51M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EAFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EAFIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 218.03M USD.
Mikä oli EAFIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EAFIN saavutti ATH-hinnaksi 0.410177 USD.
Mikä oli EAFIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EAFIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06182 USD.
Mikä on EAFIN-rahakkeen treidausvolyymi?
EAFIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko EAFIN tänä vuonna korkeammalle?
EAFIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EAFIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:38:45 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

